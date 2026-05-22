Revista Dominical

Juez desestima caso contra Kilmar Ábrego, el salvadoreño al que gobierno de Trump trató de deportar

El caso del migrante, que llegó a aparecer dentro de las opciones de deportación bajo el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica, dio un giro este viernes

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Por Jorge Arturo Mora
Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, este lunes con su esposa Jennifer Vásquez a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore poco antes de su arresto. Fotografía:
Foto de Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, con su esposa Jennifer Vásquez a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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