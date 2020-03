–Le pregunté al médico “doctor ¿a qué me enfrento?”. “Cada paciente reacciona diferente” me contestó. El primer día, cuando venía de camino, yo pensaba “Si Dios me puso esto en el camino, es porque lo puedo soportar, lo puedo llevar, algo me está enseñando”. Primero me sometieron a una cirugía para colocarme un catéter por donde pasa la quimio, mi esposo me acompañó, yo estaba muy asustada pero cuando empezaron a ponerme el tratamiento, yo decía “cada gota de esas es una célula menos de cáncer y aquí vamos”. Me traje libros... pero es muy cansado, te cansa mucho el proceso porque era todo el día, yo sabía que la primera semana era difícil porque era el día de la quimio; después tomarme los medicamentos y ver que no me dieran náuseas, que no me diera esto, que no me diera aquello... qué comer y cómo comer si no me daban ganas, pero tenía que hacerlo. Después seguía otra semana donde se me bajaban los leucocitos, entonces no podía recibir visitas, y ya después la última semana que volvía a subir otra vez para volver de nuevo a la quimio... fue un proceso muy intenso, mis hermanos me decían que si podían ir a acompañarme y yo les decía que no; la semana que ya estaba mejor les decía “bueno, yo tal día sí puedo, vengan y tomamos café, pero eso sí, ya dejen de verme con car’ecáncer, porque lo minusvalizan a uno. Entonces no voy a aguantar a nadie llorando, qué pereza, esto no es de lástima, acompáñenme, vivamos, es un proceso pero no de lástima”.