“Si las cosas de la casa no estaban hechas me tiraba cosas, me decía cochinada de hombre. A veces salían extras y me iba en la noche a trabajar y cuando llegaba me dejaba durmiendo afuera. Era la chiquita la que me abría. Mi exesposa me llegó a tirar cuchillos, me amenazaba, a veces se tuvieron que meter los papás de ella. En otras ocasiones me decía que le pegara a la chiquita (hija de ambos) y si yo no lo hacía, ella se me tiraba a pegarme a puño cerrado. Yo me encerraba en el cuarto y ella lo forzaba con un cuchillo”, relata el hombre, quien se divorció de su pareja después de 10 años de matrimonio.