Yo no quería hablar con ella, estaba en el sofá tapado con la cobija. Me sentía molesto y no quería dormir en el mismo cuarto. Llegó y me buscó, se me tiró encima a pegarme, la taza en la que estaba tomando té me la reventó en la frente y me amenazó diciendo que si no me iba a dormir con ella me iba a cortar el cuello con un hacha que tenía en la cocina. Luego de eso me fui a encerrar a la cochera”, rememoró.