Hernán Morales lamenta la ausencia de La Sele en el Mundial: ‘Hemos creado estrellas sin brillo’

Hernán Morales asume con cierta tristeza el Mundial que verá como espectador pues su mayor deseo es siempre ver a Costa Rica compitiendo.

Hernán Morales sostiene el control remoto mientras recorre la programación deportiva en busca de noticias, análisis y previas mundialistas. Las imágenes son las de siempre: selecciones afinando detalles, estadios listos para recibir a miles de aficionados y figuras que cuentan las horas para debutar en la Copa del Mundo.

Sin embargo, algo cambia esta vez. Pasa de un canal a otro sin el entusiasmo habitual, consciente de que cuando ruede la pelota habrá una ausencia imposible de ignorar: Costa Rica no estará ahí.

Durante décadas, los mundiales fueron para él una mezcla de ilusión, trabajo y pertenencia. Como exseleccionado nacional, disputó las eliminatorias rumbo a las Copas del Mundo de 1974 y 1978. Más tarde los vivió desde las cabinas de transmisión y los estudios de televisión. Por eso, la ausencia de la Tricolor en 2026 no le provoca indiferencia. Le provoca duelo.

“Evidentemente, como Mundial siempre me atrae, pero con el resentimiento y la tristeza de no estar. Todo el mundo, todos los países hablan de fútbol y saber que nosotros no estamos causa tristeza”, reconoce.

Morales asegura que seguirá el torneo porque el fútbol continúa fascinándolo. Sin embargo, admite que será una experiencia distinta.

“Vamos a ver cómo lo disfrutamos y ver si podemos disfrutar un Mundial sin Costa Rica. Independientemente de jugar tres partidos, uno tiene la ilusión de hacer algo más y ahora ni eso”.

Para el exseleccionado y comentarista, la eliminación no fue producto de un accidente ni de una mala noche.

“Nos hemos descuidado mucho. Te pones a repasar los jugadores de primera línea en la Selección y se ve muy poco. Hay una escasez en el fútbol nacional de jugadores de tendencia en el mediocampo, con jerarquía”.

Su diagnóstico es duro: “hemos creado estrellas sin brillo. Nos faltan jugadores con ambición”, dice, refiriéndose a como. muchos futbolistas consiguen contratos en ligas que les ofrecen estabilidad económica, pero no necesariamente crecimiento competitivo. “Los países donde están no son potencias. Llegan y luego no se habla más de ellos”.

Por eso la eliminación rumbo al Mundial le dejó una sensación difícil de comparar con otros fracasos deportivos. “Siento que nos dimos un gancho al hígado. Nos dimos un golpe que ha matado toda esa ilusión de ver un Mundial”.

Las caras largas del partido contra Honduras en noviembre del 2025 aún permanecen en los ticos que anhelaban ver a Costa Rica en el Mundial FIFA. (JOHN DURAN/John Durán)

Un ojo especial

Aunque la ausencia de Costa Rica le resta entusiasmo al torneo, Hernán Morales no pierde la curiosidad por lo que ocurra en las canchas de Norteamérica durante las próximas semanas.

Durante años, Brasil fue su selección adoptiva. Sin embargo, esta vez no siente la misma confianza en la Canarinha.

“Siempre he sido muy brasileño, muy a favor de Brasil en el fútbol. Pero creo que no está muy entonado, no tiene las figuras ni el fútbol que tenía antes”, afirma.

Entre los candidatos tradicionales, observa con mejores ojos a Francia y España. Del conjunto francés destaca la calidad de sus futbolistas, mientras que considera a España como uno de los aspirantes más sólidos al título. Tampoco descarta a Argentina, siempre y cuando logre encontrar el equilibrio entre sus principales figuras.

Más allá de las potencias habituales, hay una selección que despierta especialmente su interés: Marruecos.

“Me llama la atención Marruecos porque no es tradicional. Sería muy agradable que fuera un país muy diferente el que aparezca en ese primer plano”, comenta.

Morales también seguirá de cerca a Portugal, una selección que, a su juicio, atraviesa una transformación interesante.

“Podría sorprender. Tiene un potencial muy grande y ya no depende, como en otros momentos, de Cristiano Ronaldo. Ahora tiene jugadores muy buenos en todas las líneas”.

A diferencia de muchos aficionados, tampoco es hombre de cábalas ni rituales mundialistas. Lo que más disfruta es compartir los partidos con personas que observan el juego con el mismo interés por los detalles que él.

“No soy de rituales. Me gusta compartir con gente a la que le gusta el fútbol, que aprecia la técnica, cuando está bien jugado, cuando hay inteligencia dentro de la cancha”.

El Mundial estará en la pantalla, las estrellas estarán en la cancha y el planeta volverá a girar alrededor del fútbol durante un mes. Pero para miles de costarricenses la sensación será inevitable: la de una película que va a comenzar y nos quedamos en la fila de la sala de cine.