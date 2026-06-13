Revista Dominical

Hernán Morales lamenta la ausencia de La Sele en el Mundial: ‘Hemos creado estrellas sin brillo’

El exfutbolista y comentarista repasa las razones que llevaron a Costa Rica a quedarse fuera de la Copa del Mundo. Además cuenta a qué equipo apoyará

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Por Jorge Arturo Mora
Hernán Morales asume con cierta tristeza el Mundial que verá como espectador pues su mayor deseo es siempre ver a Costa Rica compitiendo.
Hernán Morales asume con cierta tristeza el Mundial que verá como espectador pues su mayor deseo es siempre ver a Costa Rica compitiendo. (Archivo/Archivo)







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Hernán MoralesFIFACopa del Mundo 2026
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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