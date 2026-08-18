Guanacaste tendrá su primer Festival de Ballenas y Delfines

Guanacaste celebrará del 28 al 30 de agosto el primer Festival de Ballenas y Delfines de la provincia, una iniciativa que combinará educación ambiental, ciencia ciudadana, actividades culturales y turismo responsable.
El encuentro se realizará en la zona de Marina Flamingo y, de acuerdo con el comunicado de prensa, busca promover una convivencia responsable con los cetáceos que habitan o visitan las aguas del Pacífico Norte, así como divulgar buenas prácticas para su observación, de acuerdo con criterios científicos y la legislación nacional.
El festival es organizado por Orcas en Costa Rica, Jungle Films y Marina Flamingo. Durante los tres días habrá talleres de educación ambiental, exposiciones sobre proyectos locales de conservación, un mercadito en el malecón, cine al aire libre y presentaciones artísticas y culturales.
También se instalará un “museo” dedicado a los cetáceos de Costa Rica, que incluirá aletas de orcas a escala real y experiencias inmersivas. Además, se ofrecerán tours de observación de ballenas y delfines con guías capacitados y bajo criterios de observación ética y responsable.
La actividad coincide con uno de los principales momentos de la temporada de ballenas jorobadas en el Pacífico Norte. Los organizadores buscan aprovechar ese atractivo para llevar visitantes a Guanacaste durante una época de menor actividad turística.
Según información del Área de Conservación Guanacaste (ACG), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) está presente en todos los océanos y realiza migraciones estacionales entre las regiones polares y las aguas tropicales.
En Costa Rica habita a lo largo de la costa del Pacífico, aunque no suele encontrarse en el golfo de Nicoya. Su presencia puede observarse desde distintos puntos del Pacífico Central y Sur, dependiendo de la época del año.
El ACG destaca a la jorobada como una de las especies de grandes ballenas más acrobáticas. Aunque normalmente se desplaza a unos 12 kilómetros por hora, puede realizar impresionantes saltos y movimientos fuera del agua. Sus inmersiones suelen durar alrededor de 15 minutos.
La organización plantea esta primera edición como el inicio de una celebración anual dedicada a la biodiversidad marina y la cultura guanacasteca.
Agenda del Festival de Ballenas y Delfines
Viernes 28 de agosto
- 1 p. m. — Turismo Azul en Acción: lecciones aprendidas. Save the Blue Five, Salón Kingfisher.
- 2 a 6 p. m. — Museo marino, mercado de artesanos y galería de arte. Lobby y Malecón.
- 3 p. m. — Buenas prácticas de observación de cetáceos. INA, Salón Kingfisher.
- 4 p. m. — Apertura: pasacalles desde Playa Flamingo. Frente al Hotel Margaritaville.
- 6 p. m. — Show de pintura y música en vivo, a cargo de Rodolfo Dodero. Malecón.
- 7 p. m. — Muestra de cine del mar. Plaza Surfbox.
Sábado 29 de agosto
- 7:30 a. m. — Tours de avistamiento de ballenas y delfines. Rampa principal.
- 9 a. m. — Taller de máscaras de animales marinos. Orcas CR, lobby.
- 10 a. m. a 6 p. m. — Museo marino, mercado y galería de arte. Lobby y Salón Kingfisher.
- 1 p. m. — Ballenas y delfines: cosmovisión boruca, con Kamel González.
- 2 p. m. — Tours de avistamiento de ballenas y delfines. Rampa principal.
- 2:30 p. m. — Historias de cetáceos contadas por un capitán, con Rodolfo Dodero.
- 4 p. m. — Ciencia ciudadana y cetáceos de Costa Rica. Orcas CR.
- 5 p. m. — Pintura en vivo, con Daniela Loaiza.
- 6 p. m. — Show de pintura y música en vivo. Malecón.
- 7 p. m. — Muestra de cine del mar. Plaza Surfbox.
Domingo 30 de agosto
- 7:30 a. m. — Tours de avistamiento de ballenas y delfines. Rampa principal.
- 9 a. m. — Limpieza de Playa Flamingo. BAE Flamingo, Playa Flamingo.
- 9:30 a. m. — Protocolo de encallamientos de cetáceos. Orcas CR, Playa Flamingo.
- 10 a. m. a 3 p. m. — Museo marino, mercado y galería de arte. Lobby, Marina Flamingo.
- 11 a. m. — Tradición boruca: tallado de máscara en vivo, con Kamel González. Malecón.
- 1 p. m. — Taller de identificación de especies marinas. Save the Blue Five.
- 2 p. m. — Tours de avistamiento de ballenas y delfines. Rampa principal.
- 3 p. m. — Cierre: presentación folclórica guanacasteca. Malecón, Marina Flamingo.