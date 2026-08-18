Revista Dominical

Guanacaste tendrá su primer Festival de Ballenas y Delfines

Descubra la agenda del primer Festival de Ballenas y Delfines en Guanacaste. Tours de avistamiento, museo marino y actividades

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Por Fernando Chaves Espinach
El primer Festival de Ballenas y Delfines de Guanacaste se celebrará del 28 al 30 de agosto.
El primer Festival de Ballenas y Delfines de Guanacaste se celebrará del 28 al 30 de agosto. (Festival de Ballenas y Delfines/Cortesía de Festival de Ballenas y Delfines)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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