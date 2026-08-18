Guanacaste tendrá su primer Festival de Ballenas y Delfines

(Festival de Ballenas y Delfines/Cortesía de Festival de Ballenas y Delfines)

El primer Festival de Ballenas y Delfines de Guanacaste se celebrará del 28 al 30 de agosto.

Guanacaste celebrará del 28 al 30 de agosto el primer Festival de Ballenas y Delfines de la provincia, una iniciativa que combinará educación ambiental, ciencia ciudadana, actividades culturales y turismo responsable.

El encuentro se realizará en la zona de Marina Flamingo y, de acuerdo con el comunicado de prensa, busca promover una convivencia responsable con los cetáceos que habitan o visitan las aguas del Pacífico Norte, así como divulgar buenas prácticas para su observación, de acuerdo con criterios científicos y la legislación nacional.

El festival es organizado por Orcas en Costa Rica, Jungle Films y Marina Flamingo. Durante los tres días habrá talleres de educación ambiental, exposiciones sobre proyectos locales de conservación, un mercadito en el malecón, cine al aire libre y presentaciones artísticas y culturales.

También se instalará un “museo” dedicado a los cetáceos de Costa Rica, que incluirá aletas de orcas a escala real y experiencias inmersivas. Además, se ofrecerán tours de observación de ballenas y delfines con guías capacitados y bajo criterios de observación ética y responsable.

Festival de Ballenas y Delfines de Guanacaste coincide con la temporada de ballenas jorobadas. (Festival de Ballenas y Delfines/Cortesía de Festival de Ballenas y Delfines)

La actividad coincide con uno de los principales momentos de la temporada de ballenas jorobadas en el Pacífico Norte. Los organizadores buscan aprovechar ese atractivo para llevar visitantes a Guanacaste durante una época de menor actividad turística.

Según información del Área de Conservación Guanacaste (ACG), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) está presente en todos los océanos y realiza migraciones estacionales entre las regiones polares y las aguas tropicales.

En Costa Rica habita a lo largo de la costa del Pacífico, aunque no suele encontrarse en el golfo de Nicoya. Su presencia puede observarse desde distintos puntos del Pacífico Central y Sur, dependiendo de la época del año.

El ACG destaca a la jorobada como una de las especies de grandes ballenas más acrobáticas. Aunque normalmente se desplaza a unos 12 kilómetros por hora, puede realizar impresionantes saltos y movimientos fuera del agua. Sus inmersiones suelen durar alrededor de 15 minutos.

La organización plantea esta primera edición como el inicio de una celebración anual dedicada a la biodiversidad marina y la cultura guanacasteca.

El Festival de Ballenas y Delfines se celebrará del 28 al 30 de agosto en Guanacaste. ( Festival de Ballenas y Delfines /Cortesía de Festival de Ballenas y Delfines)

Agenda del Festival de Ballenas y Delfines

Viernes 28 de agosto

1 p. m. — Turismo Azul en Acción: lecciones aprendidas . Save the Blue Five, Salón Kingfisher.

— . Save the Blue Five, Salón Kingfisher. 2 a 6 p. m. — Museo marino, mercado de artesanos y galería de arte. Lobby y Malecón.

— Museo marino, mercado de artesanos y galería de arte. Lobby y Malecón. 3 p. m. — Buenas prácticas de observación de cetáceos . INA, Salón Kingfisher.

— . INA, Salón Kingfisher. 4 p. m. — Apertura: pasacalles desde Playa Flamingo. Frente al Hotel Margaritaville.

— Apertura: pasacalles desde Playa Flamingo. Frente al Hotel Margaritaville. 6 p. m. — Show de pintura y música en vivo, a cargo de Rodolfo Dodero. Malecón.

— de pintura y música en vivo, a cargo de Rodolfo Dodero. Malecón. 7 p. m. — Muestra de cine del mar. Plaza Surfbox.

Sábado 29 de agosto

7:30 a. m. — Tours de avistamiento de ballenas y delfines. Rampa principal.

— Tours de avistamiento de ballenas y delfines. 9 a. m. — Taller de máscaras de animales marinos. Orcas CR, lobby.

— Taller de máscaras de animales marinos. 10 a. m. a 6 p. m. — Museo marino, mercado y galería de arte. Lobby y Salón Kingfisher.

— Museo marino, mercado y galería de arte. 1 p. m. — Ballenas y delfines: cosmovisión boruca , con Kamel González.

— , con Kamel González. 2 p. m. — Tours de avistamiento de ballenas y delfines. Rampa principal.

— Tours de avistamiento de ballenas y delfines. 2:30 p. m. — Historias de cetáceos contadas por un capitán , con Rodolfo Dodero.

— , con Rodolfo Dodero. 4 p. m. — Ciencia ciudadana y cetáceos de Costa Rica . Orcas CR.

— . 5 p. m. — Pintura en vivo, con Daniela Loaiza.

— Pintura en vivo, con Daniela Loaiza. 6 p. m. — Show de pintura y música en vivo. Malecón.

— Show de pintura y música en vivo. 7 p. m. — Muestra de cine del mar. Plaza Surfbox.

Domingo 30 de agosto