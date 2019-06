View this post on Instagram

Ayer fui a caminar un rato, al volver me topé con mi querida amiga Verónica Meo Laos, que me invitó a la Radio de Hauqui, donde la habían invitado. En la radio me pasó algo que no sentía hace 2 años, yo como salí a caminar no pensé que iba a terminar en una Radio, y ni llevé mi parlante ¿Para que lo iba a llevar? Pero terminé en la FM de Hauqui, y por primera vez en casi 2 años (en Diciembre se cumplen 2 años de la voz en on) me volví a sentir mudo. Después de Casi 2 años me senté frente un micrófono sin poder decir nada. Y fue muy loco y mientras el conductor del medio nos entrevistaba yo reflexionaba: 'Yo vengo definiendome como "el mudo que hace radio" (porque no se como explicarlo de otra forma) y es recién ahora cuando no tengo voz. Es la primera vez en años, o la primera vez en la vida, porque para mí ese 6 de diciembre del 2015 Nació otro Gonzalo Giles, que estaba callado en una radio. ' ¿Cuando estuve callado yo frente a un micrófono de una radio? No me sentí yo. No me hallaba. Creo que recién ayer entendí lo importante que se volvió esto para mi, ayer que volví a ser "Mudo", entendí, antes lo sabía pero ahora lo comprendí, que para mí la radio es todo. Y para allá voy, de alguna forma voy a transformar mi pasión, en mi medio de vida. Lamentablemente debo decirles que no voy a parar hasta lograrlo. En este partido juego como delantero. Nadie me va a parar.