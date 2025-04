Genere un artículo para ‘La Nación’ sobre ética y Chat GPT al estilo de Studio Ghibli

Studio Ghibli ha creado muchísimas de las imágenes indelebles del cine de los últimos 40 años. El estudio de animación japonés liderado por Hayao Miyazaki creó un estilo definido, distintivo y reconocible de inmediato, con películas como La princesa Mononoke (1997) y Mi vecino Totoro (1988). Desde hace unas semanas, todos nos vestimos de Ghibli digitalmente, gracias a una nueva opción de Chat GPT.

La plataforma de inteligencia artificial de Open AI, la empresa liderada por Sam Altman, permite reproducir con cualquier estilo cualquier imagen, transformando fotos y referencias o incluso crearlas de cero. Pero aquello reavivó el debate sobre la ética (y la estética) de estas herramientas, por lo que recurrimos al director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la universidad Cenfotec, Tomás de Camino, para indagar en estos cuestionamientos.

LEA MÁS: Análisis de la última película de Hayao Miyazaki

— ¿Cuál es su postura ante la oleada de imágenes generadas al “estilo de Ghibli”?

— Yo tengo una postura tal vez algo encontrada. Lo que hizo Open AI fue entrenar un sistema y eso es parte de las capacidades; así como es Ghibli, puede ser cualquier animador o estilo fotográfico. Cualquier noción estilística que haya sido representada en imagen, estos sistemas han sido entrenados con esa información.

“Ya Ghibli es algo de cultura popular, y cuando algo se transforma en cultura popular es difícil reclamar autoría. Sobre todo por algo que ya es una noción del común, por decirlo así. Es lo mismo con los Simpsons, lo mismo con Lego, lo mismo con un montón de elementos ya son parte de la cultura. Es una referencia a Ghibli, pero no es que las personas que lo usan están intentando robarle el estilo o el arte a Ghibli o Miyazaki.

“La discusión es más si OpenAI tiene derecho a utilizar la información universal para entrenar sus modelos. Lo que pienso es que no existe otra alternativa. Esos sistemas de modelos de lenguaje no funcionan si no es entrenados con absolutamente todo lo humanamente conocido. No tendrían la funcionalidad que tienen en este momento.

La generación de imágenes con inteligencia artificial requiere significativo poder computacional y energético. (Chat GPT/Chat GPT)

“No se trata de Ghibli o no Ghibli. Incluye ciencia, sociedad, filosofía, cultura, economía, todo. O sea, ¿por qué tengo que pagarle derechos de autor al escritor de un libro y no a un descubrimiento científico o a un pensamiento filosófico?

“El problema es la mercantilización del arte que viene como un producto, un colateral del copyright que inicia en el siglo pasado. La forma en que se distribuía la música implicaba la impresión en papel de partituras y por tanto había un elemento tangible, la música se transformaba en algo tangible: el autor o los autores debían percibir (dinero) porque se está vendiendo una porción tangible de su obra. De ahí nació el copyright.

— Open AI es una empresa que transa en bolsa y depende del crecimiento muy acelerado para poder asegurar una sostenibilidad financiera porque ha hecho inversiones muy grandes. Un modelo de este tipo funcione necesita nutrirse de todo, pero, en ese sentido, es una empresa que necesita nutrirse del copyright de otras. ¿Cómo entender esa confrontación en un momento como este cuando la propiedad intelectual es uno de los elementos de mayor interés económico en el mundo?

—Sí. Exactamente. Primero, no hay que equiparar esta nueva era de inteligencia artificial con Open AI, que es solamente una empresa. No estoy de acuerdo en que se utilice el bien común para generar este poder computacional, que ese sea el modelo de negocios que deba usar Open AI. No sé cuál es el mejor modelo de negocio. ¿Y por qué digo modelo de negocios? Porque yo pienso que debería ser libre.

“Pero definitivamente hay un costo asociado al poder computacional y a cómo corren estos modelos. Para soportarlo definitivamente se necesita financiar de alguna manera. Deberíamos pensar o reinterpretar los modelos de negocio para poder soportar ese tipo de tecnología, porque estas no van a desaparecer.

“Yo no pienso que sea soportado en este modelo de copyright. No es sostenible de esa manera. Primero porque no se puede pagar ad infinitum los derechos de autores y autoras, no es que por cada vez que hagan una imagen tengo que estar pagando la licencia. Eso hace que no se propague el conocimiento.

“Es contraproducente forzar estas ideas de copyright en un mundo donde hay abundancia y donde no funciona esta estrategia; funciona en un mundo de escasez, no de abundancia.

“Definitivamente hay un choque entre los modelos de negocio de ambas filosofías. No es culpa solo de Open AI. Es culpa de que también hemos estructurado un copyright fundamentado en la materialización del arte como si fuera algo tangible, que una copia es mercadeable cuando la noción del arte es un intangible. El concepto de Ghibli no es una imagen, son muchos elementos estilísticos.

“Miyazaki tampoco puede reclamar, porque él tendría entonces que pagar hacia atrás: el uso de el pincel, el uso de los colores, el uso de la idea de animación, etcétera. El arte no es individual, es colectivo, siempre es un fenómeno colectivo”.

El periodista escribiendo esta nota en un ambiente al estilo de las películas de Studio Ghibli según el generador de imágenes de Chat GPT. (Chat GPT/Chat GPT)

—De acuerdo, pero es bastante diferente la conceptualización de lo que acaba de decir con respecto a la utilización de propiedad intelectual directamente para producir, de nuevo, el material que requiere una empresa para generar sostenibilidad económica. Es bastante diferente la herencia del arte de la que se nutre Miyazaki y otra muy distinta Open AI y Sam Altman han dicho abiertamente que su modelo de negocio no es sostenible si no tienen toda la información disponible, así no tenga permiso.

— Sí. Es que debería ser share alike. Entonces Open AI debería hacer lo mismo, porque ellos no son dueños en realidad de eso, no pueden lucrar de lo que no son dueños.

— ¿Open AI debería liberarse? ¿Open AI debería liberar más de su desarrollo?

— Totalmente. Por ejemplo, los algoritmos y el modelo que usaron ahora para desarrollar este motor de generación de imágenes debería ser completamente open source. 100% open source. ¿Qué quiere decir eso? Que los códigos y todo puedan ser usados por otras empresas, organizaciones, fundaciones... para que se propague un modelo y ahí vaya encontrando un asidero de cuál es la mejor forma de financiar, de negociar o de transar con este tipo de plataforma.

“Ese es el error de Open AI, que supuestamente eran abiertos y ya no lo son. Están usando un bien común, ¿verdad? Entonces deberían también generar, a partir de lo que han logrado, generar el mismo bien común. Que puedan cobrar por su plataforma no me parece del todo mal, siempre y cuando ellos compartan de la misma manera lo que han logrado construir para que continúe su desarrollo y pueda seguir creciendo.

“Otros cien pesos son si, como usuario, agarro Open AI y hago una película entera con animaciones estilo Miyazaki y la vendo. Pero el uso simplemente no, porque yo podría decir que el usar estilo de otros es un homenaje a a los artistas, es una fuente de inspiración para los que continúan procesos de de desarrollo artístico. (Debe) establecer los límites de lo que puede cobrar y lo que no puede cobrar para que sostenga la capacidad computacional necesaria, que es muy grande.

— Pareciera que estamos en un momento donde, para poder avanzar en este tema de inteligencia artificial en todos los sentidos, es crucial separar en el debate público lo comercial del desarrollo tecnológico en sí.

— Si nos vamos un poco más atrás el desarrollo mismo de la computación no fue desarrollo comercial. Fue puramente académico. Sin ese desarrollo puramente académico, no existirían las computadoras en este momento.

“ (...) Tiene que haber un momento de florecimiento de la IA, que de hecho inició con desarrollo 100% abierto. Toda la arquitectura, toda la matemática detrás de las redes neuronales que son la base de estos modelos viene de publicaciones completamente abiertas sobre la tecnología para poder trabajar con este tipo de sistemas.

“(El avance tecnológico) es una mezcla siempre de desarrollo público, financiado por el Estado, a través de investigación y otro tipo de iniciativas, con avances en el sector privado, que desarrolla tecnologías donde ya hay un usuario entre medio y son mucho más accesibles en ese sentido”.