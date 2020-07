“En ese momento yo estaba pasando por una situación muy difícil personalmente, e igual la carrera de idiomas que no me ayudaba mucho, entonces fue un momento en el que dije: ‘Tengo que hacer algo porque si no mi vida no va a ir a ningún lado, Gabriela no va hacer nada’. Me voy a quedar estancada y si hay algo que nunca me ha gustado es sentirme así, parada, bloqueada. Lo primero que me dije fue: ‘cámbiate de carrera’. Yo soy muy impulsiva y las ideas que se me vienen a la mente las hago. Y más en ese momento que estaba yo realmente mal, necesitaba dar un cambio en mi vida. Y no se lo mencioné yo a nadie”.