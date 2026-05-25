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Fútbol, política y guerra: cinco videos para revivir Centroamérica Cuenta 2026

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Por Jorge Arturo Mora
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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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