Fútbol, política y guerra: cinco videos para revivir Centroamérica Cuenta 2026

Entre el rumor del mar Caribe y las calles de Colón, hasta festejar en la ciudad de Panamá, el festival Centroamérica Cuenta convirtió durante seis días (del 18 al 23 de mayo) a la literatura, el periodismo, el fútbol y la política en tema de conversación, con una alineación de plumas y pensadores de toda Iberoamérica.

La edición de este año reunió voces de distintas disciplinas para pensar América Latina desde sus relatos, sus fracturas y sus contradicciones.

Dentro de los muchos momentos intensos y nutritivos que dejó el festival, reunimos algunos espacios que recomendamos su visionado.

Cantar y escribir

Uno de los momentos más ćalidos del festival ocurrió cuando el cantante Rubén Blades y el ganador del Premio Pulitzer Junot Díaz compartieron escenario para conversar sobre dos maneras de contar la experiencia humana: la canción y la novela. Ambos hablaron sobre la migración, la identidad y las tensiones sociales de América Latina y el Caribe.

Recordando al maestro

También hubo un espacio para volver a reflexionar sobre la figura de Gabriel García Márquez, pero lejos del monumento literario y más cerca del ser humano.

En Las vidas de Gabo, Gonzalo García Barcha, Pilar Reyes y Sergio Ramírez conversaron con Jaime Abello sobre las múltiples facetas del Nobel colombiano: padre, periodista, colega y creador de la fundación que lleva su nombre.

La poesía del fútbol

El fútbol también encontró un lugar en la conversación literaria. En un diálogo que evitó los lugares comunes deportivos, los escritores Eduardo Sacheri (de Argentina) y Luis Chaves (de Costa Rica) reflexionaron sobre cómo el balón inspira relatos, nostalgias y maneras de mirar el mundo.

El encuentro fue menos una charla sobre deporte que una exploración del fútbol como motor narrativo. Puede ver el video aquí.

Centroamérica Cuenta (Centroamérica Cuenta/Centroamérica Cuenta)

Desencriptando a Sergio Ramírez

Otro de los espacios de mayor interés fue De la vida al personaje: el mundo literario de Sergio Ramírez, donde el novelista nicaragüense regresó sobre el proceso de creación de Dolores Morales, protagonista de parte de su obra narrativa. A partir de La maldición de Ramfis, Sergio Ramírez reflexionó sobre el momento en que un personaje deja de obedecer al autor y adquiere voz propia, mientras exploraba los cruces entre memoria, historia e imaginación.

Una conversación que funcionó como clase magistral sobre este autor que recién ingresó a ocupar una silla en la Real Academia Española.

La política global tampoco quedó fuera del programa. En una discusión marcada por el vértigo de la actualidad internacional,

El expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, Michael Shifter, politólogo, Charles Castaldi, periodista del Milken Review y David Pérez, periodista de El País, hablaron sobre guerra, paz, polarización y el reacomodo de fuerzas geopolíticas.

Para quienes quieren ver más del festival, los videos están disponibles en el canal oficial de YouTube de Centroamérica Cuenta y en sus redes sociales.