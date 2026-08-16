‘Fue paulatino’: venezolana recuerda cómo Hugo Chávez empezó a controlar el poder

Chávez gobernó Venezuela durante 14 años, desde 1999 hasta su muerte en 2013. Durante ese período, el sistema político venezolano experimentó una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo.

Flavia Nava tenía ocho años cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela. Era demasiado pequeña para entender qué significaba aquel cambio político, pero no para recordar el país que existía antes y observar cómo empezaban a cambiar sus reglas.

Hoy tiene 34 años, vive en Costa Rica desde hace nueve años y ha pasado buena parte de su vida adulta fuera de Venezuela. Se fue por primera vez a los 19, cuando todavía era estudiante universitaria. Vivió brevemente en Canadá y Argentina, regresó a Venezuela y finalmente emigró a Costa Rica, donde se estableció junto con su familia.

“Con Chávez yo diría que fue paulatino. Lo que yo recuerdo es que empezó con un gran sentimiento de inseguridad, nos empezamos a sentir sin tranquilidad en los barrios... Había mucha violencia y luego, al poco tiempo, vinieron decisiones políticas”, cuenta.

Para Nava, uno de los momentos que más le impresionó fue el paro petrolero de 2002 y 2003. La huelga involucró a sectores de la industria petrolera y formó parte de una protesta nacional contra Chávez. La respuesta del mandatario, recuerda, fue despedir públicamente a gerentes de Petróleos de Venezuela (posteriormente la cifra de despidos rondó entre los 18 mil trabajadores).

“Chávez manda a despedir en cadena nacional a los gerentes de PDVSA. Ahí yo sentí ese autoritarismo”, recuerda.

Otro síntoma apareció en las expropiaciones. Nava recuerda las intervenciones de tierras y comercios durante los años de Chávez, algunas de ellas anunciadas por el propio presidente durante recorridos públicos.

“Él decidía a dedo, así tal cual, y lo que él decía eso se hacía. Luego no se quería pagar ninguna indemnización”, rememora.

Para Nava, otro de los momentos más críticos fue el episodio recordado como “la lista Tascón”. En el 2003 y 2004, la oposición venezolana reunió firmas para solicitar un referéndum revocatorio contra Chávez. La información sobre quienes habían firmado terminó siendo utilizada públicamente. “Mi mamá, mi papá, todos ellos firmaron en esa lista. Entonces tú estabas en el ojo del huracán, estabas en la mira por haber firmado”, recuerda.

El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, toma cartas escritas por simpatizantes durante una concentración en el 2018. +

“Teníamos un amigo que fue despedido porque firmó”, rememora. “Empezaron a negar programas de beneficios a la gente que firmó, empezaron a despedir gente, no se le renovaron contratos a quienes trabajaban con el Estado”.

La otra historia que Nava recuerda es la de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida después de dictar una decisión que contrariaba los intereses del gobierno de Chávez. Afiuni había concedido una medida cautelar a un empresario que se encontraba en prisión preventiva. Después de que Chávez la criticara públicamente en cadena nacional, la jueza fue detenida y posteriormente procesada.

Hugo Chávez (i), y el ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel (c) observan un desfile cívico militar realizado en conmemoración del 196 aniversario de la Independencia de Venezuela el 5 de julio de 2007. (Prensa Miraflores)

“Ese es otro caso emblemático para ver cómo Chávez tenía el poder, tenía las instituciones y tenía los poderes tomados”, afirma Nava.

La historia de Afiuni, dice, terminó viéndose para muchos venezolanos como una advertencia. “Ella había emitido un fallo que no correspondía con los intereses de Chávez y sufrió una pesadilla”, cuenta. “A todo el mundo luego le daba miedo pasar por algo así”.