Revista Dominical

‘Fue paulatino’: venezolana recuerda cómo Hugo Chávez empezó a controlar el poder

Flavia Nava, venezolana de 34 años que vive en Costa Rica, recuerda cómo fueron las primeras señales del autoritarismo con Hugo Chávez entre represalias contra opositores y la presión sobre jueces

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora
Chávez gobernó Venezuela durante 14 años, desde 1999 hasta su muerte en 2013. Durante ese período, el sistema político venezolano experimentó una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo. (MARCELO GARCICA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso María Lourdes Afiunilista Tascónparo petrolero 2002-2003Hugo ChávezVenezuelaPDVSAexpropiaciones en VenezuelaMaría Lourdes Afiuniautoritarismo de Hugo ChávezControl de poder de Hugo ChávezControl del poder de Hugo Chávez
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.