Venezuela retoma servicios consulares y ‘cooperación técnica’ con Israel, interrumpidas desde el gobierno de Hugo Chávez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, trabaja estrechamente con Estados Unidos.

Caracas, Venezuela. Venezuela e Israel acordaron restablecer servicios consulares y mantener la “cooperación técnica bilateral”, en un avance hacia la normalización de sus relaciones, rotas desde 2009, informó este martes la cancillería venezolana.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se interrumpieron desde enero de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) expulsó al embajador israelí en Caracas como respuesta a una ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

Pese al distanciamiento, el gobierno israelí envió ayuda humanitaria y rescatistas a Venezuela tras los letales sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 6.300 muertos y masivos destrozos en el norte del país en junio.

El acercamiento se produce durante el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero en un operativo estadounidense y gobierna bajo fuerte presión de Washington.

“Los dos países han acordado permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto”, explica un comunicado difundido en X por el canciller Félix Plasencia.

También “acuerdan establecer un mecanismo de coordinación que permita la prestación de servicios consulares”, añade el texto.

Plasencia recibió el domingo al Rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohen, quien pidió restablecer las relaciones diplomáticas y consulares para “atender las necesidades de la comunidad judía” en Venezuela.

Según el Congreso Judío Mundial, cerca de 6.000 judíos viven en Venezuela.

Los gobiernos de Hugo Chávez y de su sucesor Maduro manifestaron su rechazo hacia Israel y reivindicaron a Palestina como Estado legítimo.

“¡Maldito seas, Estado de Israel!” fustigó Chávez durante un recordado discurso emitido durante una cadena de radio y televisión en 2010.

En paralelo, Venezuela fortaleció lazos con Irán, que se consolidó como estrecho aliado primero de Chávez y luego de Maduro en una cooperación que incluyó negocios petroleros en medio de bloqueos y sanciones de Estados Unidos a ambos países.

Rodríguez empieza a afrontar el descontento de las alas más radicales del chavismo.

Un centenar de partidarios de Nicolás Maduro protestaron el 24 de julio contra el acercamiento entre Caracas y Washington. Durante la protesta quemaron las banderas de Estados Unidos y de Israel.