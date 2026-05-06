Estudiantes de Costa Rica, ganadores del Reto Marte 2025, avanzan a nueva final internacional con proyecto de energía solar

Un equipo de estudiantes de Universidad Fidélitas, que alcanzó reconocimiento mundial tras ganar el Reto Marte 2025, vuelve a destacar en un certamen internacional. Ahora competirá en la final del Babson Global Student Challenge 2026, una de las competencias universitarias más exigentes en innovación y emprendimiento a nivel global.

El equipo desarrolló JiraSol, un concepto de negocio enfocado en energía solar para agroindustrias y zonas francas, que propone un modelo de generación elevada. Esta solución permite un uso dual del terreno: producir energía limpia mientras se mantiene la productividad agrícola o industrial del suelo, un enfoque especialmente relevante en climas tropicales.

A diferencia de los parques solares tradicionales, que suelen inutilizar el terreno para otros fines, JiraSol plantea una alternativa que responde a tres desafíos clave como la ineficiencia en el uso del suelo, la pérdida de productividad agrícola y la necesidad de soluciones energéticas sostenibles, escalables y económicamente viables. El proyecto fue presentado como un análisis de factibilidad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), integrando impacto económico, ambiental y social.

Proceso competitivo de alto nivel

El Babson Global Student Challenge, organizado por Babson College (ubicado en Massachusetts, Estados Unidos), se desarrolla en dos etapas: una fase local, en la que cada universidad selecciona sus mejores proyectos y una fase global, donde equipos de todo el mundo compiten en rondas semifinales y finales.

En este proceso, el equipo JiraSol enfrentó retos exigentes como “demostrar la viabilidad del negocio más allá de la innovación tecnológica, sustentar su propuesta con validación de mercado y lógica financiera bajo estándares internacionales, así como comunicar su modelo en inglés mediante un video de máximo cinco minutos”, según el comunicado de prensa enviado por la Fidélitas.

Camino hacia la final

Tras superar las fases iniciales, el equipo clasificó como finalista, lo que implica el perfeccionamiento de su presentación definitiva, que deben entregar antes del 11 de mayo de 2026.

La ronda final de evaluación se llevará a cabo entre el 15 y el 25 de mayo. La ceremonia de premiación está programada para el 28 de mayo, donde se anunciarán los equipos ganadores y finalistas del certamen global.

Equipo JiraSol de la Univesidad Fidélitas

El equipo JiraSol está integrado por Brandon Ugalde Rivera (Ingeniería Industrial); Emanuel Jiménez Navarrete y Ghazeel Morales Mora (Ingeniería Electromecánica); Yair Navarro Salmerón (Ingeniería Mecatrónica); Endry Rosales Boniche (Ingeniería en Sistemas de la Computación); y Andrea Alfaro Solís (Psicología).

Para Mariana Fournier Granados, gerente de Extensión Universitaria, “este tipo de experiencias consolida habilidades clave el ingenio, como el pensamiento estratégico, la innovación aplicada a la solución de problemas reales, el trabajo en equipo, comunicación asertiva y la capacidad de elocuencia para la presentación de ideas en inglés ante un jurado internacional, fundamentales en el entorno profesional actual”.

Con JiraSol, estos estudiantes buscan aportar soluciones concretas a uno de los mayores retos actuales que es producir energía limpia sin sacrificar la productividad del territorio.

La Universidad Fidélitas es miembro de Babson Collaborative for Entrepreneurship Education, red liderada por Babson College que “impulsa la innovación, el aprendizaje y el intercambio académico y cultural entre estudiantes, docentes y emprendedores de todo el mundo".