Revista Dominical

Estudiantes de Costa Rica, ganadores del Reto Marte 2025, avanzan a nueva final internacional con proyecto de energía solar

Equipo de la Universidad Fidélitas representará al país en el Babson Global Student Challenge 2026, una competencia internacional que busca ideas de negocio innovadoras y sostenibles creadas por estudiantes.

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Por Sebastián Araya Delgado
Equipo de estudiantes continúa avanzando en prestigiosos retos internacionales como lo es Babson Global Student Challenge 2026. Esta vez clasificaron con un proyecto de energía solar para la agroindustria.
Equipo de estudiantes continúa avanzando en prestigiosos retos internacionales como lo es Babson Global Student Challenge 2026. (Universidad Fidélitas/Universidad Fidélitas)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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