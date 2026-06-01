Revista Dominical

Este bailarín fue arrestado por bailar swing criollo y ahora pasa así sus días

Lo que hoy es patrimonio cultural inmaterial, en sus inicios era mal visto y prohibido. Pero en las pistas, defendiendo el baile del brinquito, siempre estaba “Pelusa”.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Jorge Miranda " Pelusa " Swing Criollo
Jorge Miranda, conocido popularmente como "Pelusa", posa a sus 80 años. Miranda es reconocido históricamente como uno de los creadores y principales precursores del swing criollo. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Swing criolloPatrimonio cultural inmaterialDanza
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.