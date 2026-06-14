Esta pareja de la realeza celebra sus bodas de oro

Los monarcas se casaron el 19 de junio de 1976.

Miles de personas se congregaron este sábado en las calles de Europa para celebrar a una pareja cuya historia comenzó hace más de medio siglo y que hoy sigue despertando admiración en todo un país.

A bordo de un carruaje y saludando a la multitud, los protagonistas recorrieron el centro de la capital en una jornada marcada por conciertos, ceremonias y homenajes. La ocasión no era menor: celebraban sus bodas de oro.

Se trata de los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia, quienes cumplen 50 años de matrimonio tras haberse casado el 19 de junio de 1976.

Su historia se remonta a cuatro años antes. Entonces, el príncipe heredero sueco era conocido por su afición a los automóviles y por una vida social activa. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 conoció a Silvia Sommerlath, una joven de origen alemán que trabajaba como intérprete en el evento.

Aquel encuentro dio inicio a una relación que terminaría llevándolos al altar y convirtiendo a Silvia en reina de Suecia.

Una gran fiesta

Desde el siglo IX, Suecia ha sido gobernada por monarcas. (Jairo Villegas S.)

Las celebraciones de las bodas de oro se adelantaron algunos días para evitar coincidir con la festividad de San Juan, una de las más importantes del calendario sueco.

La jornada comenzó con un oficio religioso de acción de gracias en la capilla del palacio real. Más tarde, la pareja recorrió las calles de Estocolmo en carruaje mientras miles de ciudadanos se acercaban para saludarlos.

La reina Silvia lució un traje rojo coral acompañado de un sombrero a juego, mientras que el rey participó de las actividades oficiales previstas para la fecha.

El programa incluyó además un concierto en el parque Kungsträdgården, en pleno centro de la ciudad, y otro espectáculo en la Ópera Real. La celebración concluiría con una cena privada en el palacio junto a familiares y amigos cercanos.

A sus 80 años, Carlos Gustavo es actualmente el monarca europeo con más tiempo en el trono, al acumular 52 años de reinado.

Junto a Silvia, de 82 años, formó una familia con tres hijos: la princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena.

Cinco décadas después de aquel encuentro en Múnich, la pareja continúa siendo una de las figuras más populares del país. Una encuesta reciente del instituto Novus mostró que cerca de siete de cada diez suecos consideran que el rey representa bien a la nación.