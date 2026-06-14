Revista Dominical

Esta pareja de la realeza celebra sus bodas de oro

Lo que comenzó en un encuentro casual en unos Juegos Olímpicos terminó convertido en una de las historias de amor más duraderas

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Por Jorge Arturo Mora
Los monarcas se casaron el 19 de junio de 1976.
Los monarcas se casaron el 19 de junio de 1976. (AFP /AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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