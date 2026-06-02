Esta atracción turística de Costa Rica entró al 1% de las mejores del mundo en Tripadvisor: conozca más

Con una caída de agua de 70 metros, este espacio natural se consolida como uno de los principales atractivos turísticos del país.

Costa Rica volvió a meterse entre las primeras planas cuando se trata de los destinos turísticos más aplaudidos del planeta.

Se trata de un atractivo costarricense que recibió el reconocimiento Travelers’ Choice Best of the Best 2026, el máximo galardón que otorga la plataforma de viajes, basado en reseñas, calificaciones y experiencias compartidas por visitantes durante un periodo de 12 meses.

El dato impresiona todavía más si se toma en cuenta el universo de evaluación: Tripadvisor analizó opiniones entre unos ocho millones de lugares registrados en todo el mundo. Solo una pequeña selección logra entrar en un 1% de los destinos mejor valorados del mundo según millones de viajeros de Tripadvisor.

Esta vez, el reconocimiento llegó para la Catarata Río La Fortuna, en San Carlos, la cual ahora comparte reconocimiento con destinos globales ampliamente conocidos como Bali, Londres, Dubái, París, Roma, Marrakech y Nueva York.

La belleza escénica de la Catarata Río La Fortuna le permitió alcanzar el reconocimiento Travelers’ Choice Best of the Best 2026. (ADIFORT/Cortesía)

Con una caída de agua de unos 70 metros y rodeada de bosque tropical, la Catarata Río La Fortuna se ubica a cuatro kilómetros del centro del pueblo de La Fortuna, en San Carlos. El lugar recibe, en promedio, cerca de 1.000 visitantes diarios provenientes de países como Francia, España, India, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia y México.

Según la Asociación de Desarrollo de La Fortuna, el reconocimiento responde a factores como la belleza escénica, la experiencia turística, el servicio y las opiniones positivas de quienes han visitado el sitio.

“Hace 25 años, visitar la Catarata Río La Fortuna era toda una odisea. Sin senderos definidos, apenas con bejucos para sostenerse, cruzábamos quebradas y regresábamos empapados. Hoy hay condiciones que lo hacen accesible y seguro”, comentó José Eduardo Jiménez Vásquez, gerente de Catarata Río La Fortuna.

¿Cuál es el encanto?

En el trayecto se pueden observar variedades de fauna como osos perezosos. (ADIFORT/Cortesía)

Además de la cascada y las pozas naturales donde los visitantes pueden bañarse, el sitio ofrece restaurante, cafetería, heladería, coctelería, tiendas de recuerdos, parqueos, vestidores, sanitarios y lockers.

También alberga un ranario, un jardín de mariposas y un pequeño hotel para abejas mariolas. En sus senderos es común observar perezosos, tucanes, guatusas, pizotes, pavas silvestres, peces y una amplia diversidad de aves.

Para llegar al pie de la catarata hay que descender 530 escalones. Sin embargo, el trayecto cuenta con zonas de descanso, miradores, agua potable y senderos ecológicos.

Los administradores ya planean nuevos desarrollos para atraer más visitantes. Entre ellos figura un estudio geológico y de viabilidad para instalar un puente de cristal de 437 metros de largo.

¿Cuánto cuesta entrar?

La entrada cuesta $10 para nacionales presentando la cédula y $20 para extranjeros. También existen tarifas especiales para personas con condiciones distintas. Puede reservar su entrada llamando al 2479-9515.