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Esta atracción turística de Costa Rica entró al 1% de las mejores del mundo en Tripadvisor: conozca más

Este destino turístico recibió el reconocimiento Travelers’ Choice Best of the Best 2026, el máximo galardón que otorga la plataforma de viajes

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Por Jorge Arturo Mora
Catarata Río La Fortuna
Con una caída de agua de 70 metros, este espacio natural se consolida como uno de los principales atractivos turísticos del país. (ADIFORT/Cortesía)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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