Revista Dominical

Encendimos fuego mucho antes de lo que se pensaba: Cómo un hallazgo vuelve a reescribir nuestra historia

La anterior evidencia de encendido deliberado de fuego era de hace unos 50.000 años en la actual Francia; pero en Suffolk, cerca de Londres, las pruebas apuntan a muchos miles de años antes

EscucharEscuchar
Por AFP

París, Francia. Investigadores del British Museum descubrieron pruebas de la capacidad del hombre para encender fuego deliberadamente hace 400.000 años, mucho antes de lo que se pensaba, se anunció el miércoles.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomínidosMundoArqueología
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.