“Para mí, Stephen era mi esposo y el padre de mis hijos. Una no le dice a su esposo cuán astuto es, cuánto debo adorar el suelo bajo sus pies o, en su caso, ruedas. Me parecía que esa actitud servil que adoptó tanta gente alrededor de él era excepcionalmente frustrante y, por supuesto, empeoró cuando tuvimos que contratar cuidadores”, dijo Jane en una entrevista de radio durante los meses que se estrenó la película sobre su romance, The Theory of Everything (2014).