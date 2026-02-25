En imágenes: Ningún primer día de clases es igual a los demás, ni el mismo para todos los estudiantes

Ningún primer día de clases es igual para todo el mundo. Un niño puede estar a un metro del otro, pupitre junto a pupitre, que igualmente vivirán experiencias totalmente distintas. Tal vez usted recuerde su primer día; tal vez, más bien, se diluyó en el tiempo, confundido con todos los demás.

Para miles y miles de niños y niñas de todo el país, este lunes 23 de febrero fue una de aquellas primeras veces. El sol intermitente; el largo trecho hasta la puerta de la escuela; el bus apretado; el camino sinuoso bajando y subiendo colinas... Para todos algo distinto y, sin embargo, conectando a cada cual en siete provincias y 84 cantones.

Este lunes, el fotorreportero de La Nación Rafael Pacheco Granados acompañó el acto oficial del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales, ubicada en el Edificio Metálico, en el centro de San José. Participaron el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y demás autoridades, en un evento celebratorio de lo que vendrá en los próximos meses de aprendizaje, raspones de rodilla, mangos al recreo y medias empapadas en los charcos.

Primer día del curso lectivo del 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), ubicado en el centro de San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Primer día de clases, inauguración del Curso Lectivo 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Primer día del curso lectivo del 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), ubicado en el centro de San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

23/02/2026 San José. Inauguración oficial del Curso Lectivo 2026, en la escuela Buenaventura Corrales, en el edificio metálico, contó con la participación del presidente de la República, Rodrigo Chaves y del ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez. La maestra, Saray Gómez, impartió su primera clase a la sección 3-5. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Primer día de clases, inauguración del Curso Lectivo 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Primer día del curso lectivo del 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), ubicado en el centro de San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

23/02/2026 San José. Inauguración oficial del Curso Lectivo 2026, en la escuela Buenaventura Corrales, en el edificio metálico, contó con la participación del presidente de la República, Rodrigo Chaves y del ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez. Dakari Barquero, de 5 años, ingresó a Transición, pero antes posó para su madre, Victoria López. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Primer día del curso lectivo del 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), ubicado en el centro de San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Primer día del curso lectivo del 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), ubicado en el centro de San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Primer día del curso lectivo del 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), ubicado en el centro de San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Primer día del curso lectivo del 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), ubicado en el centro de San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)