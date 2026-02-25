Revista Dominical

En imágenes: Ningún primer día de clases es igual a los demás, ni el mismo para todos los estudiantes

¿Recuerda su primer día de clases? Aquella sensación de que todo era nuevo... Vea estas fotos para recordarlo.

Por Fernando Chaves Espinach

Ningún primer día de clases es igual para todo el mundo. Un niño puede estar a un metro del otro, pupitre junto a pupitre, que igualmente vivirán experiencias totalmente distintas. Tal vez usted recuerde su primer día; tal vez, más bien, se diluyó en el tiempo, confundido con todos los demás.








