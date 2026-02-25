En imágenes: Ningún primer día de clases es igual a los demás, ni el mismo para todos los estudiantes

Ningún primer día de clases es igual para todo el mundo. Un niño puede estar a un metro del otro, pupitre junto a pupitre, que igualmente vivirán experiencias totalmente distintas. Tal vez usted recuerde su primer día; tal vez, más bien, se diluyó en el tiempo, confundido con todos los demás.
Para miles y miles de niños y niñas de todo el país, este lunes 23 de febrero fue una de aquellas primeras veces. El sol intermitente; el largo trecho hasta la puerta de la escuela; el bus apretado; el camino sinuoso bajando y subiendo colinas... Para todos algo distinto y, sin embargo, conectando a cada cual en siete provincias y 84 cantones.
Este lunes, el fotorreportero de La Nación Rafael Pacheco Granados acompañó el acto oficial del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales, ubicada en el Edificio Metálico, en el centro de San José. Participaron el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y demás autoridades, en un evento celebratorio de lo que vendrá en los próximos meses de aprendizaje, raspones de rodilla, mangos al recreo y medias empapadas en los charcos.
Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.
