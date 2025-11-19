En fotos: Así se vivió la ardua Ruta de los Conquistadores

La Ruta de los Conquistadores se celebró del 6 al 8 de noviembre.

Como no sé andar en bicicleta, sería fácil impresionarme con cualquier competencia ciclística. Pero la Ruta de los Conquistadores va más allá: a veces da miedo. Es una competencia ardua de 300 kilómetros embarrialados, la humedad característica de nuestras montañas y una belleza natural de telón de fondo que no compensa el dolor muscular.

Del 6 al 8 de noviembre se celebró esta fiesta del deporte costarricense, que atrae a atletas de élite y aficionados a atravesar las montañas, barrancos, matorrales, ríos y otros recovecos del país.

En estas imágenes de Alonso Tenorio, podemos apreciar el esfuerzo, el paisaje y el disfrute: todo lo que hace que la Ruta de los Conquistadores impresione y atraiga a tantos seguidores y atletas.

Primera etapa de la Ruta de Conquistadores con la salida de Florida de Siquirres con un recorrido de 70 kilómetros hasta Turrialba. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En las inmediaciones de Turrialba, se deben cruzar restos de infraestructura ferroviaria. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En la Ruta de los Conquistadores, los ciclistas atraviesan comunidades muy diversas. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Etapa Final Ruta de Conquistadores en el paso por Carara. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La Ruta de los Conquistadores ofrece paisajes y vistas impresionantes de Costa Rica. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)