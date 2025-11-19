En fotos: Así se vivió la ardua Ruta de los Conquistadores

Como no sé andar en bicicleta, sería fácil impresionarme con cualquier competencia ciclística. Pero la Ruta de los Conquistadores va más allá: a veces da miedo. Es una competencia ardua de 300 kilómetros embarrialados, la humedad característica de nuestras montañas y una belleza natural de telón de fondo que no compensa el dolor muscular.
Del 6 al 8 de noviembre se celebró esta fiesta del deporte costarricense, que atrae a atletas de élite y aficionados a atravesar las montañas, barrancos, matorrales, ríos y otros recovecos del país.
En estas imágenes de Alonso Tenorio, podemos apreciar el esfuerzo, el paisaje y el disfrute: todo lo que hace que la Ruta de los Conquistadores impresione y atraiga a tantos seguidores y atletas.