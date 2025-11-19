Revista Dominical

En fotos: Así se vivió la ardua Ruta de los Conquistadores

Del 6 al 8 de noviembre, una de las competencias más duras del ciclismo llenó de barro a deportistas muy comprometidos. Vea las imágenes del evento.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
La Ruta de los Conquistadores se celebró del 6 al 8 de noviembre.
La Ruta de los Conquistadores se celebró del 6 al 8 de noviembre. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta de los Conquistadoresciclismociclismo de montañadeportes
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.