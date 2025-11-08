Paolo Montoya se adueña de la Ruta de los Conquistadores por tercera ocasión en dos décadas

Paolo Montoya ganó la Ruta de los Conquistadores, por tercera ocasión. Sus victorias fueron en el 2004, 2012 y en 2025. Es el segundo tico con más triunfos en la exigente competencia de ciclismo de montaña.

En una gran demostración sobre su bicicleta, el pedalista Paolo Montoya, del equipo Colono Bikestation Kölbi, se adueñó del título de campeón de la Ruta de los Conquistadores 2025.

Paolo se coronó por tercera ocasión como campeón de la exigente competencia de ciclismo de montaña, tras haber ganado por primera vez hace 21 años, al conquistar el primer cetro en 2004 con apenas 19 años, repetir en 2012 y consagrarse nuevamente en este 2025.

Con su tercer triunfo en la historia de la Ruta, el corredor santaneño se convierte en el segundo costarricense con más victorias, superando a su padre, Rodrigo Montoya y a Edgar Zumbado, y quedando solo por detrás de Federico “Lico” Ramírez y Luis Mejía, quienes acumulan cinco títulos, y del español Josep Betalú, con cuatro.

Los ciclistas de la Ruta de los Conquistadores sufrieron en la montaña del Parque Nacional Carara y no tuvieron más remedio que cargar sus bicicletas al hombro. (Alonso Tenorio)

Montoya aseguró su campeonato al ganar la tercera fracción este sábado, entre Santa Ana y Jacó, con un recorrido total de 115 kilómetros, superando el barro y la humedad del Parque Nacional Carara, en un tiempo de 4 horas, 44 minutos y 58 segundos.

A Montoya le siguieron Carlos Herrera (7C Pedregal Defender) con 5:00:23, y Randy Aguilar, con 5:09:41, tras una gran carrera.

Además de subir montañas, los corredores debieron sortear un río en el sector del Sur de Bijagual, en la Ruta de los Conquistadores. (Alonso Tenorio)

En la clasificación general, Paolo Montoya fue el vencedor con un registro total de 11:48:59, seguido de Herrera (12:09:34) y de su coequipero Jonathan Carballo, con 12:34:07.

“La verdad, muy contento por este triunfo en esta etapa de mi carrera deportiva. Fue hace más de 20 años que gané mi primera Ruta, con 19 años. Es una competencia que he disputado en 16 ediciones. Me preparé bastante bien, había rivales muy fuertes del equipo 7C Pedregal”, comentó Montoya a La Nación tras finalizar la competencia.

Los ciclistas debieron atravesar sectores montañosos, que retaron su fortaleza y habilidad en la bicicleta, en la Ruta de los Conquistadores. (Alonso Tenorio)

El experimentado corredor agradeció el apoyo de su familia y les dedicó el triunfo, al igual que a su equipo Colono Bikestation Kölbi, tras una larga temporada en la que siempre estuvo peleando por el podio en las diferentes competencias en las que participó.

“Recuerdo que mi primer campeonato fue en 2004, con un equipo del Deportivo Saprissa, parte de un proyecto que había iniciado mi papá. En 2012 gané el año en que participé en los Juegos Olímpicos de Londres, y ahora lo logramos en un momento muy especial de mi carrera deportiva”, añadió Montoya.

La ciclista katherine Herrera se refresca, en el puesto de asistencia, tras salir del sector del Parque Nacional Carara. (Alonso Tenorio)

En otras categorías, los campeones fueron los siguientes:

• Masculino 18-29 años: Holman Ortega Hernández, con un tiempo total de 14:12:11.

• Máster 30-39 años: Gustavo Calderón Cortés, con 15:00:14.

• Máster 40-49 años: Sergio Campos, con 14:42:14.

Los pedalistas sufrieron caídas debido al barro y la humedad del trayecto del Parque Nacional Carara. (Alonso Tenorio)