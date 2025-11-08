Puro Deporte

Paolo Montoya se adueña de la Ruta de los Conquistadores por tercera ocasión en dos décadas

El pedalista Paolo Montoya ganó la Ruta de los Conquistadores por primera en el 2004, con un equipo patrocinado por el Deportivo Saprissa

Por Juan Diego Villarreal
Final Ruta de Conquistadores
Paolo Montoya ganó la Ruta de los Conquistadores, por tercera ocasión. Sus victorias fueron en el 2004, 2012 y en 2025. Es el segundo tico con más triunfos en la exigente competencia de ciclismo de montaña. (Alonso Tenorio)







