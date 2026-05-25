Revista Dominical

Manatíes, microplásticos y antibióticos: así trabaja el centro científico que mira el futuro de Costa Rica

En un laboratorio público costarricense se estudian murciélagos y manatíes con inteligencia artificial, se modelan inundaciones, se rastrean microplásticos y se exploran nuevos materiales invisibles al ojo humano. Ese lugar se llama Cenat

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Por Jorge Arturo Mora
Proyectos científicos de vanguardia para Costa Rica en el Centro Nacional de Alta Tecnología
Proyectos científicos de vanguardia para Costa Rica se desarrollan en el Centro Nacional de Alta Tecnología, en Pavas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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