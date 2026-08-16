Revista Dominical

El Salvador: Donde nadie está a salvo

Aunque Nayib Bukele prometió utilizar el régimen de excepción para perseguir a las pandillas, este se ha convertido en el látigo para agredir a cualquiera que se le oponga

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Por Roger Bolaños Vargas
11/11/2024, San José, Casa Presidencial, el presidente Rodrigo Chávez recibe en casa presidencial al presidente de El Salvador Nayib Bukele.
Nayib Bukele visitó la Casa Presidencial de Costa Rica en noviembre del 2024, y recibió una medalla de manos del entonces presidente, Rodrigo Chaves. (Jose Cordero)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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