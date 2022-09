El policía tico que como escritor es un ‘hit’ en Amazon

Cuando Henry Esquivel Monge salió de su casa a recibir el paquete de DHL que le llegaron a entregar, creyó que lo que estaban dejando eran ejemplares de algunos de los libros de su autoría, los cuales días antes había pedido en Amazon.

Su intención era poder promocionarlos como parte del Día del Artista Sancarleño, que se celebra cada 23 de agosto en el cantón alajuelense.

Sin embargo, cuando abrió el paquete quedó atónito. Adentro solo había un ejemplar de su libro Luna negra, el cual, además de ser en pasta dura, en el centro traía una brillante sticker dorada con la frase “Best Seller en Amazon”.

Henry Esquivel ha escrito hasta ahora cuatro libros: 'Luz entre brumas', 'Tierra de valientes', 'Luna negra' y 'Mi abuelo Toño'. (Cortesía Li Alfaro Fotografía.)

Este oficial de la Fuerza Pública nunca imaginó que la novela de misterio que publicó en el 2017 (y que no había podido llevar a las librerías costarricenses), terminaría por convertirse en en uno de los libros favoritos de muchos clientes de la plataforma de venta en línea, y que en los últimos ocho meses estaría entre los más vendidos.

Desde entonces, han pasado dos semanas y don Henry, quien trabaja como policía en Pital, San Carlos, todavía tiene que pellizcarse para recordar que lo que ha conseguido su obra es real.

“Yo no sabía que era Best Seller y el libro me lo mandaron directamente de Amazon. Según dicen de la plataforma, son más de 10.000 personas las que han comprado mi libro y para mí recibir ese ejemplar fue una gran alegría y una gran emoción, porque uno ha luchado duro y fuerte por la pasión.

“Son horas que uno le dedica a esto; y a mí no me gusta usar ni mi tiempo laboral, ni mi tiempo con mi familia para escribir, entonces espero hasta que ellos se duerman. Y para mí saber que ese sacrificio se ha convertido en algo que ha llegado a gustar a tantas personas es muy bonito y me siento muy agradecido. Es una motivación grande para seguir”, afirma el escritor de 46 años.

Luna negra relata la historia de Luna, una niña a quien sus padres dejaron en la puerta del orfanato San Lorenzo y que con el pasar del tiempo desarrolla poderes mentales, provocando que algunas personas piensen que lo suyo se trata de algún tipo de brujería.

Ella busca por su propia cuenta soluciones a lo que le ocurre, hasta que conoce a un reverendo que la ayuda y la libera de sus temores.

Además, la historia habla del sueño de Luna de ser misionera para poder ayudar a otros niños abandonados como ella.

'Luz entre brumas' fue el primer libro que escribió el policía Henry Esquivel, quien asegura que no logró que las editoriales costarricenses se lo publicaran. (Cortesía Li Alfaro Fotografía.)

La novela es una historia ficticia, sin embargo, el policía asegura que los jóvenes con frecuencia le escriben para decirle que de una u otra manera se sienten identificados con el texto. De hecho, el oficial apuntó a este público desde el inicio y, por ello, procuró que fuera una historia corta. El resultado: 98 páginas.

“Creo que esa historia ha llegado al corazón de muchos adolescentes que me han escrito. Unos me dicen que la historia los hizo llorar, otros que les ha hecho comprender lo bonito que es tener un hogar y una familia; también que pueden surgir por sus sueños, pero que deben luchar. En realidad, creo que el mensaje está muy explícito y muy abierto para que ellos lo entiendan.

“No importa el paradigma, la marca o el estereotipo que a uno le pongan o de donde venga uno, todos podemos lograr nuestros sueños a pesar de las circunstancias, a pesar del bullying, a pesar de todo. Yo creo que al final eso fue lo que me motivó a escribir la novela”, asegura.

Del policía al escritor

Don Henry confiesa que de niño nunca soñó con ser escritor. Eso sí, asegura que desde que aprendió a leer, a los 5 años, es un lector asiduo.

Dadas las condiciones económicas de su familia, no podía comprar libros, por lo que encontró en las bibliotecas públicas su lugar favorito, donde pasaba horas leyendo. Así creció entre poemas, cuentos y novelas de diferentes géneros, hasta que un buen día tomó un lapicero y algunas hojas para dar rienda suelta a su imaginación.

Aunque la literatura siempre le había llamado la atención, su verdadera pasión ha sido ayudar a la gente que lo necesita. De allí que desde hace 23 años forma parte de los policías de la Fuerza Pública de la delegación de Pital.

Fue precisamente su profesión la que lo impulsó a escribir.

El policía narra que hace poco más de 10 años hubo una restructuración de labores y su nueva tarea ya no consistía en ayuda a los vecinos de Pital, sino en cuidar un edificio del Ministerio de Seguridad Pública.

Henry Esquivel es un oficial de la Delegación de la Fuerza Pública en Pital, San Carlos. (Cortesía )

“Pasar de un trabajo que era de mucho estrés a un trabajo donde prácticamente tenía todo el tiempo del mundo, y en el que nada más tenía que estar ahí, cuidando el edificio, fue muy difícil. Incluso a mí me quiso dar como un poco de depresión, entonces escribir fue una forma de ayudarme a no caer en ese mal. Y bueno, una vez que lo probé me gustó mucho ese mundillo y desde entonces no he parado, realmente me gusta comunicar”, afirma.

Otra de las razones por las que don Henry comenzó a escribir, fue precisamente por las realidades que vivió como policía, mientras daba acompañamiento a las comunidades sancarleñas. Eran situaciones que necesitaba expresar con palabras y que por mucho tiempo se guardó.

“Yo tenía una necesidad de comunicar y de dar un poco más de mí para que las comunidades surgieron”, asevera.

Tal fue el caso de Luz entre brumas, su primer libro, que era un tipo de guía “para enseñar a las comunidades a hacer propiamente los proyectos enfocados en prevención y seguridad comunitaria”.

No obstante, como este era un libro con un fin social, el policía comenta que por más que tocó puertas en editoriales nacionales, ninguna se le abrió. La respuesta era que este tipo de material “no tenía mucha salida”.

Ante la falta de acogida de las editoriales locales, el escritor llegó a hace unos cinco años a Amazon, plataforma que en ese entonces era desconocida para él. Recuerda que solamente estaba buscando un producto y al final de la página se indicaba cómo publicar artículos allí para la venta.

“Realmente lo mío con Amazon fue casi que un tropiezo. Cuando vi el pie de página, supe que podía publicar con ellos, entonces ingresé, vi los requisitos y una vez que vi lo que se necesitaba, fui a buscar tutoriales de YouTube para prepararme un poquito: me di a la tarea de capacitarme para poder hacer la portada y la diagramación para poderlo lanzar. A prueba y error hemos ido aprendiendo”, detalla.

El primer libo que se publicó fue justamente Luz entre brumas, en el 2017. Posteriormente, en el 2020 publicó Tierra de valientes, una novela histórica sobre los inicios del cantón de San Carlos (fue declarada de interés cantonal por la Municipalidad de San Carlos).

En el 2021 fue el turno del Best Seller Luna negra, novela con la que consiguió una nominación al Premio Nacional de Cultura Magón.

Los libros de Henry Esquivel se encuentran disponibles en Amazon. Los precios van de $5 a $12. (Cortesía Li Alfaro Fotografía)

Mi abuelo Toño, que salió a principios del 2022, es su más reciente incorporación al catálogo de Amazon. Esta es una novela histórica de una comunidad fronteriza llamada Santa Rosa de Pocosol, contada uno de los fundadores del pueblo y quien falleció un tiempo atrás.

“Mi idea es poder rescatar la historia del pueblo, para que no se fuera con ellos a la tumba. Al final, mi idea es rescatar las historias y transmitir un mensaje, porque yo digo que nosotros los escritores somos llamados a rescatar la cultura, a transmitir un mensaje con nuestros escritos. No se trata solo de escribir por escribir, sino de dejar un legado para las nuevas generaciones”, agrega.

Tanto Luna negra, como sus otros tres libros. continúan disponibles en Amazon y los precios van desde los $5 hasta los $12. Además, este policía apasionado de dar charlas en centros educativos sobre formas de prevención y ayudar a las comunidades y al comercio, no pierde la esperanza, pues sueña con poder vender su libro en las librerías costarricenses.

Sin embargo, va paso a paso pues los últimos días “han sido de locos”: pedidos van y vienen, y no puede descuidar ni a su familia, ni su trabajo. Pero don Henry está feliz y agradecido y con muchos deseos de publicar su nuevo material literario.