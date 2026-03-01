Revista Dominical

El niño que hablaba un ‘idioma secreto’ en su casa ya puede decir que es tan alemán como tico

Gertrud Keibel y su esposo, George Hirsch, huyeron de la Alemania nazi con la ayuda de un cónsul tico en 1938, mientras ella gestaba un niño en su vientre. Hoy, 86 años después, Ronaldo Hirsch lleva el nombre del diplomático que les ayudó a escapar

Por Roger Bolaños Vargas

Con apenas seis años de edad, allá por 1945, el pequeño Ronaldo Ronny Hirsch Keibel vivía en la casa de su abuela, una vivienda de madera y piso de tierra en el Desamparados rural de entonces. En la casa de los Hirsch Keibel solo se hablaba en alemán, y Ronny lo aprendió desde niño, pero como nadie más en Desamparados lo hablaba, Ronny con cinco años, mientras caminaba a la pulpería a comprar naranjas para su oma (abuela en alemán), llegó a la conclusión de que su familia hablaba un “idioma secreto”. En realidad, se trataba de una familia judía que migró a Costa Rica en 1938 huyendo del Alemania nazi.








