“Ellos me dijeron que si vendían el negocio del boliche yo tenía que estar entre los compradores, por todo el cariño que le tengo a esto. Si yo no compraba –me dijeron– lo botaban para hacer un parqueo o para hacer oficinas. Me dieron seis meses para encontrar un inversionista. De entrada mucha gente se ofreció y mostró interés, pero a la hora de soltar la plata no mucha gente se apuntaba”, recordó Pinto.