"Después de algunos años decidí alejarme del boliche, cuando los compañeros armaron un equipo de fútbol y empecé a jugar con ellos los fines de semana. Entonces todo era muy diferente en el boliche: las pistas eran de madera, muy distintas a las actuales. Las bolas no contaban con la tecnología de hoy en día. Eran muy pesadas y no tenía el agarre ni el golpeo de las de hoy en día, el material era distinto. Ahora con las bolas de aquella época no se podría jugar, ni se lograrían buenos promedios”, explicó Graña.