El macabro crimen del famoso estilista Mauricio Leal y su madre, sume a Colombia en el estupor

Mauricio Leal El terrorífico final de Mauricio Leal, famoso estilista colombiano asesinado, junto con su madre, por su hermano Jhonier. Foto Instagram

No se puede iniciar esta nota sin ubicar a quien fue una de las dos víctimas, Mauricio Leal -el “peluquero de las estrellas” en Colombia- y su madre, Marleny Hernández, asesinados salvajemente el 22 de noviembre del 2021 en el apartamento que ambos compartían en el lujoso municipio de La Calera, cerca de Bogotá.

Y es que aunque los cuerpos presentaban heridas de arma blanca, una carta en la que el estilista supuestamente pedía perdón y decía “no puedo más” hizo que las primeras hipótesis del caso empezaran a elucubrar que el sangriento crimen iba más allá de un suicidio-homicidio.

Al enterarse de su muerte, diferentes estrellas del entretenimiento del país -entre ellas la presentadora de televisión Andrea Serna y la exreina de belleza Carolina Cruz-, usaron sus redes sociales para expresar sentimientos de dolor y pena. Esto, para empezar, pues pronto decenas de celebridades colombianas levantaron su voz de dolor e incomprensión.

Pero las revelaciones que se hicieron durante las semanas siguientes fueron desvelando una turbia verdad que hoy tiene conmocionado a toda Colombia en un caso que, a partir de este martes 18 de enero le dio la vuelta al mundo cuando trascendió la confesión de culpabilidad en el hecho, nada menos que por parte de Jhonier, hermano e hijo de las respectivas víctimas.

A grandes rasgos, al amanecer del lunes 22 de noviembre pasado, supuestamente Mauricio le habría dicho a Jhonier, quien trabajaba con el famoso estilista tras haber quebrado su propio negocio, que se quedaría durmiendo junto a su madre y que no lo interrumpiera.

Esa fue la versión que les dio a los empleados del salón y otros allegados, quienes tomaron con extrañeza los supuestos decires de Mauricio pero, en su momento, pensaron que estaría en algún tipo de agotamiento y que se había dado dos o tres días para recuperarse. Solo horas después la realidad les explotaría en sus caras.

Las sospechas sobre Jhonier se irían incrementando conforme avanzó la investigación, solo que al principio los allegados de la familia se negaban a aceptar que el hermano de Mauricio hubiera ejecutado un hecho tan macabro.

Las inconsistencias de su relato se fueron acrecentando hasta que el cerco investigativo logró acorralar a Jhonier, quien este martes terminó confesando la barbarie, según dijo, en medio de un “profundo arrepentimiento”.

Y es que a estas alturas el homicida está siendo considerado por muchos, incluido expertos en conducta humana, como un sociópata que no solo acabó con la vida de su madre cruentamente -con una puñalada en el torso, mientras dormía-, si no que hizo vivir a Mauricio horas de agonía previas a su muerte. Lo obligó a escribir notas suicidas y, de una vez, sus disque últimas voluntades en referencia a que les dejaba sus posesiones a Jhonier y familia.

Las primeras noticias

La versión que mostraba a un Mauricio suicida y desesperado fue la primera que se tuvo a mano ese lunes 23 de noviembre. Además, con mucha compasión, el mundo vería a un Jhonier compungido por el terrible acontecimiento.

Esa mañana, en los medios de prense, se especulaba con lo que podría ser un homicidio-suicidio, en el que Mauricio habría apuñalado a su mamá antes de cortarse él mismo, en zonas vitales, en lo que podría haber sido el más extraño suicidio de todos los tiempos.

Aún así, pasaron días y semanas para que la justicia colombiana demostrara lo que era imposible de creer: que Jhonier no solo estaba involucrado en la barbarie, si no que había sido el ejecutor del doble homicidio, como recién lo confesó, finalmente, el martes 18 de enero.

Crimen de sangre

“Señor Jhonier Leal, no hay crimen perfecto”. Con esta frase y durante cerca de ocho horas, el equipo de fiscales que investigó el crimen del afamado estilista Mauricio Leal y de su madre, comenzaron a destapar parte de la evidencia con la que buscaron probar que Jhonier fue el asesino de los hechos.

Se trata de un crimen que ha asolado a la sociedad colombiana, pues se trata del homicidio no solo de un ciudadano muy querido, sino por la forma en que fue ultimado junto a su propia madre, nada menos que por cuenta del hijo y hermano, respectivamente, quien por estos días está siendo analizado por autoridades judiciales colombianas para determinar si el sujeto padece de algún tipo grave de sociopatía.

Tras una seguidilla de mentiras fáciles de desenmascarar, finalmente el martes 18 de enero Jhonier Leal Hernández aceptó los cargos que se le imputaron por el homicidio. La decisión de aceptar la responsabilidad en los dos asesinatos la tomó, según dijo, después de ser asesorado por su abogado tras la audiencia en la que la Fiscalía expuso una gran cantidad de pruebas en su contra.

Diarios como El Espectador, intentan resumir el caso, a la espera de que salgan impensables detalles adicionales. “Jhonier Leal, como su hermano, también es estilista y tiene una peluquería desde hace 25 años en el barrio Polo de Bogotá. El lugar es reconocido por hacer tratamientos de keratina, balayage y shatush. También estaba relacionado con los locales de su hermano Mauricio, tanto que denunció públicamente una renuncia masiva de estilistas luego de que se conocieran los primeros detalles del crimen. Alrededor de ocho peluqueros, al parecer, dejaron sus cargos, mientras la Fiscalía adelantaba las labores de investigación”, escribe el diario colombiano.

La relación entre Mauricio y Jhonier

A lo largo de la investigación, la Fiscalía ha recopilado testimonios y voces de trabajadores de las peluquerías propiedad del fallecido Mauricio Leal. De acuerdo con lo que manifestó una de las empleadas, Mauricio decía que Jhonier “era la oveja negra, que era egoísta y tenían rencillas siempre porque Mauricio era el más cercano a la mamá, era el preferido”.

Asimismo, la trabajadora aseguró que era evidente que “Jhonier sentía mucha envidia de Mauricio, tanto por lo laboral, como por el tema familiar: ‘yo lo veía, era evidente’, aseveró la mujer.

Los relatos de la trabajadora sostienen que la relación entre los hermanos Leal no era buena y estaba rodeada de envidias por parte de Jhonier. En recopilaciones de El Tiempo, de Colombia, según el testimonio de otro amigo de Mauricio, el celebrado estilista había logrado conseguir triunfos como comprar su propio apartamento en el norte de Bogotá y buscaba otros logros como “tener su propio libro, su marca de maquillaje, de ropa, incluso una marca de queratinas”, algo que, según el testigo, Jhonier no tomó bien, a pesar de que Mauricio le había prometido que la totalidad de las ganancias de un nuevo piso de la peluquería serían para él, ya que no pasaba por su mejor momento económico.

Es que no se le halla explicación a semejante carnicería. Estos son los hechos publicados en varios de los medios más importantes de Colombia y que le han dado la vuelta al mundo.

Una huella sólida

Tras revisar fotos de la escena del crimen, análisis forenses, videos del conjunto residencial de La Calera y la versión del primer testigo de la Fiscalía dentro del caso, le señalaron a la juez que había evidencia demoledora para inferir, razonablemente, que Jhonier mató con crueldad sus familiares.

Los investigadores de la Fiscalía hallaron en la escena del crimen las dos armas blancas utilizadas. Una de ellas, un cuchillo de cocina, fue usada para asesinar primero a Marleny Hernández y, luego, quedó incrustada en el cuerpo de Mauricio.

Según el fiscal del caso, el asesino usó esa arma para propinar, inicialmente, punzadas en el tórax, brazos y hasta nariz de Mauricio para doblegarlo y obligarlo a escribir la carta suicida.

Pero, tras quedarse trabado en sus órganos blandos, el homicida tuvo que bajar a la cocina por otro cuchillo, no sin antes ocultar el mango de la primera arma blanca debajo de una almohada.

“Es imposible que Mauricio Leal, con una hoja de cuchillo clavada en su cuerpo, bajara a la cocina por otro cuchillo”, señaló el fiscal del caso. Y añadió que el peluquero de los famosos era diestro y que las heridas que recibió eran, presuntamente, ejecutadas por un zurdo.

Sangre delatora

Para el fiscal del caso es claro que el asesino mató primero a Marleny Hernández, cuando estaba en su habitación del tercer nivel de la casa de La Calera. Luego, movió el cuerpo hasta la habitación de Mauricio.

Una gota de sangre en la escalera y otra más en una toalla encontrada en el baño que usaba Jhonier demostrarían esa hipótesis. Pero el dato más fuerte es que mientras el lado de la cama de Mauricio estaba lleno de sangre, donde estaba el cuerpo de Marleny no.

Para la Fiscalía fue claro que Jhonier cambió las sábanas de la cama de la mamá y las desapareció. También es claro, para el importante brazo de la ley, que Jhonier limpió la sangre con un trapeador y con líquidos de limpieza. Un sifón con rastro de sangre, ubicado en el baño que él usaba; y el trapeador en su balcón, son parte de la evidencia.

La empleada de los Leal Hernández, en su declaración a las autoridades, aseguró que el trapeador lo había dejado en la zona de aseo y no donde fue finalmente fue encontrado por los investigadores.

Además, la Fiscalía recaudó videos del ingreso y salida del conjunto Arboretto Bosque Residencial y evidenció que las únicas personas que estaban en la casa número 18, los días sábado 20 y domingo 21 de noviembre del 2021, eran Mauricio, Marleny y Jhonier.

En las imágenes se ve cómo este último ingresa el día sábado a la vivienda y sale el domingo al mediodía. Investigadores le siguieron la pista y establecieron que fue a comprar comida. Luego, a las 2 de la tarde, ingresa nuevamente al conjunto y a las 6:13 p. m. se va a una fiesta familiar.

Estando en esa reunión, Jhonier recibió un audio de Mauricio en la que le pedía unas galletas. A las 11:37 de la noche del domingo, el hoy imputado ingresa de nuevo a la casa familiar. Según la Fiscalía, en ese momento habría cometido el doble homicidio. Los últimos videos muestran a Jhonier saliendo del lugar el lunes 22 de noviembre a las 11:19 de la mañana.

Además, el fiscal a cargo del caso aseguró que el nivel de vigilancia y seguridad de este exclusivo conjunto residencial es muy alto y que es totalmente imposible que alguien diferente a los residentes pueda ingresar sin ser notado.

Otra evidencia contundente de la Fiscalía es el croquis que expertos realizaron de la lujosa casona, de la habitación donde ocurrieron los hechos y de la forma como estaban ubicados los cuerpos en la cama doble de la habitación de Mauricio Leal.

Investigadores lograron establecer que el cuerpo de Marleny fue trasladado desde el tercer nivel, donde estaba su habitación, hasta el segundo, donde fueron dejados los cuerpos sin vida y donde también estaba el cuarto de Jhonier.

El croquis también muestra que los cuerpos sin vida de Mauricio y Marleny estaban cuidadosamente puestos sobre la cama y rodeados de varios elementos clave como un celular, la supuesta carta suicida y la caja de pastillas que habrían obligado a tomar al estilista de los famosos antes de su muerte.

Mauricio Leal Jhonier Leal (izquierda), Mauricio Leal (al centro) y la madre de ambos, Marlene.

¿Quién era Mauricio Leal?

Según cuentan medios colombianos, a Leal lo conocían como el “niño genio” en su ámbito.

Había nacido en la ciudad de Cali y contaba que había iniciado su carrera en el mundo de la belleza en una peluquería barriendo pisos y sirviendo cafés.

Años después de esos humildes inicios, Leal creó su propia peluquería en Bogotá y la convirtió en el sitio favorito de presentadoras de televisión, modelos, actrices y cantantes de la farándula nacional colombiana.

Tras su fallecimiento, el fiscal general colombiano Francisco Barbosa, anunció que su entidad había allanado varias de las propiedades del estilista, incluyendo el famoso salón de belleza que llevaba su nombre, por un presunto caso de lavado de activos.

“Como parte del desarrollo del trámite extintivo, se logró establecer que el propietario de los bienes ya referidos (Mauricio Leal), presenta incrementos patrimoniales por justificar derivados, presuntamente, del lavado de activos”, comentó la fiscalía.

Yhonier Leal, de 49 años, era el mayor de los hermanos Leal.

Según información recopilada por la fiscalía y revelada por medios colombianos, Yhonier Leal era estilista al igual que su hermano.

Sin embargo, su suerte fue distinta a la de Mauricio.

Según comentó el diario colombiano El Tiempo, en 2019 Yhonier había intentado crear su propia peluquería, pero la perdió en menos de un año después por los efectos de la pandemia del coronavirus.

Además, también se conoció que Yhonier se había ido a vivir con Mauricio y su mamá al municipio de La Calera, luego de enfrentar un proceso de divorcio.

La captura

Según comentó la fiscalía en un comunicado, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a Yhonier el 14 de enero “por su presunta participación en el homicidio del estilista Mauricio Leal Hernández y de su señora madre Marleny Hernández Tabares”.

“A través de diversas actividades investigativas, de la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física allegados a la investigación, se logró establecer que Yhonier Rodolfo Leal Hernández, hijo y hermano de las víctimas, podría ser el responsable de la muerte del estilista y de su madre”, aseguró el ente investigador.

Pero el momento crítico llegó el martes 18 de enero, cuando Yhonier aceptó los cargos en su contra en audiencia pública.

“He tomado una decisión súper importante y muy personal: de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía”, dijo Yhonier ante la juez.

Y agregó: “Aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos. Y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud”.

Aún no se conoce el alcance del acuerdo que suscribió Yhonier Leal con la fiscalía y se esperan nuevas audiencias para definir cuál será la pena que el hombre deberá pagar.

Según la Fiscalía, Jhonier Leal asesinó a sus familiares por motivos económicos y manipuló la escena del crimen para que pareciera un suicidio.

Sin embargo, las autoridades dijeron que dejó una serie de pruebas que acabaron por inculparlo.

De domiciliario a magnate de la belleza

El prestigioso canal colombiano RCN reseña las últimas declaraciones de Mauricio Leal, el pasado 28 de octubre, en la que habló de su historia de vida y de cómo llegó a ser uno de los estilistas más importantes y apetecidos de Colombia.

Empezó asegurando que desde que tenía uso de razón le gustó el arte de la belleza y confirmó que desde muy joven comenzó trabajar.

Sus primeros acercamientos con el mundo de la peluquería se dieron cuando su madre tomó un curso. Según comentó en ese momento, a Mauricio se le encendió una luz solamente al ver lo que le enseñaban a su mamá.

“Yo me propuse a acompañarla a todas las clases y aunque a mí no me dejaban entrar yo era feliz viendo a través de un vidrio lo que hacía”, dijo.

Domiciliario y empacador de encomiendas; luego ‘todero’ en una peluquería, a sus 15 años Mauricio se fue a vivir a Cali y a los pocos meses sus padres se separaron. A partir de ese momento comenzó a trabajar.

“Empecé a trabajar empacando encomiendas y trabajé en domicilios en bicicleta, llevando arepas a tiendas y a supermercados chiquitos y a graneros”, dijo.

“Después de repartir llegaba a mi casa, me arreglaba, me iba para el colegio y de allí salía a trabajar en envíos a empacar encomiendas. Así duré como un año, o sea, yo creo que dormía cuatro horas máximo”, añadió.

El fallecido Mauricio aseguró que un día conoció a una señora a quien le contó que le gustaba el mundo de la peluquería.

“Ella me consiguió el primer trabajo en una peluquería de unos amigos, que eran de la iglesia. El puesto que me consiguió era lavando pelo, o sea, era como el auxiliar de la peluquería y para esa época, el auxiliar era la persona que hacía de todo; era el que servía el tinto, el que barría, el que trapeaba, el que abría y cerraba, era la persona que ayudaba con todo”, explicó.

Mauricio decía con orgullo lo feliz que se sentía de haber pasado por todos esos trabajos, porque aprendió a valorar lo que hacían sus empleados.

“Para mí fue muy lindo haber pasado por ese puesto porque conocí el trabajo de todos, o sea conocí el trabajo de quien hace los servicios generales, de hacer el tinto y servirlo, de atender a las personas, de lavar los baños. De entender por qué uno debe cuidar los baños de cualquier establecimiento, porque es que, si uno no los cuida y los ensucia, hay personas que tienen que ir a limpiar”, manifestó.

Al mes de ser el “todero”, habló con el dueño del establecimiento y confesó que le dijo una pequeña mentira para que lo dejara iniciar en el mundo de la peluquería.

“Cuando pasó un mes de haber estado en eso, yo le dije al dueño una de las pocas mentiras que he echado en mi vida: le dije que yo era peluquero, que yo sabía”, dijo.

Desde entonces, Mauricio comenzó a crear su imperio, siendo el estilista de confianza de famosas como Carolina Cruz, Fanny Lu y Andrea Serna, entre otras.

Mauricio Leal La relación del futbolista James Rodríguez y Mauricio Leal era poco conocida, pero el crack del fútbol le confiaba a Leal sus estilos capilares. Foto Instagram

Luego de ganar reconocimiento en Cali, este estilista viajó a Miami, donde estuvo un tiempo y regresó a Bogotá a abrir su propia peluquería.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues también tuvo varios quebrantos de salud. Años atrás, Mauricio confesó que tuvo problemas con su tórax, por lo que le hicieron un trasplante y tuvo que permanecer más de tres meses en cama.

Lo que nadie se imaginaba era la envidia que había despertado Mauricio por lo que había construido y el trágico futuro que le esperaba.

Familia compleja

Jhonier Leal, hermano del fallecido peluquero Mauricio Leal, no es el único integrante de la familia que enfrenta problemas legales. Andrés García, medio hermano de Mauricio y Jhonier, menor que ambos, fue sentenciado a prisión como culpable de violación.

De hecho, en una de las declaraciones de Jhonier, el menciona que “como Andrés está preso y no está en facultades de tomar las riendas de la peluquería, ni nada”, él asumiría el control de los negocios.

Y en otra conversación señala que él y Andrés son los únicos herederos de su hermano Mauricio, que según la Fiscalía supera los cuatro mil millones de pesos.

En informaciones que han salido a la luz en la últimas semanas, los condolientes de Mauricio insisten en su sufrimiento por la injusticia cometida contra el estilista, quien prácticamente velaba por todos sus familiares.

La contadora Luz Adriana Plazas dio cuenta de la situación del otro hermano de la víctima . “También le ayudaba a su hermano Andrés García, quien se encuentra en la cárcel de Jamundí, a sus sobrinos hijos de Jhonier Leal también los ayudaba mucho con la escuela de fútbol y a las niñas al curso de modelaje, pagaba la cuota del carro (...)”, dijo a la Fiscalía.

En el expediente, igualmente, hay referencias a giros de dinero hechos por Mauricio, Jhonier y su mamá para ayudar con los gastos de Andrés.

En la primera parte de la audiencia, por su parte, se conoció el testimonio de Maryuri Orrego, empleada de la peluquería de Mauricio Leal, que laboraba con él desde el año 2013. La mujer recordó que después del año 2014 Mauricio llevó a Jhonier y a su esposa Helena a trabajar en su peluquería.

“Mauricio se empieza a enterar por los clientes que Jhonier hablaba mal de él diciendo que era un envidioso y egoísta que nunca lo ayudaba. A Mauricio le daba tristeza que su hermano hablara mal de él y por esta razón la mamá de Mauricio le cogió mala voluntad a Helena, porque pensaba que era ella la que influenciaba a Jhonier”, indicó Maryuri en su relato, citado por el ente acusador.

Luego, se aseguró en la audiencia que Jhonier le pidió un préstamo por 300 millones de pesos ($75.000) a su hermano, pero como él se negó sus disgustos continuaron.

“Durante ese tiempo se entera que Jhonier le pide prestado 300 millones a Mauricio en el tiempo en él decide retirarse de la peluquería de Mauricio y, ante la negativa de este préstamo, empezaron las dificultades entre Yhonier (como aparece el acusado en los documentos) y Mauricio”, citó la Fiscalía en la audiencia del 17 de enero.

A pesar de sus diferencias, la empleada reveló que Mauricio seguía ayudando a sus sobrinas (hijas del acusado) en sus estudios, y fue durante la pandemia cuando se enteró que Jhonier viviría en la casa del estilista, ubicada en La Calera.

“Yhonier se va a vivir a la casa de la Calera de Mauricio por problemas sentimentales con su exesposa Helena, enfatiza que Mauricio tenía proyectado abrir una sede en Cajicá (Cundinamarca) y otros proyectos”, subrayó el ente acusador sobre el testimonio de la mujer.

La novela del caso es interminable. Las autoridades también han manifestado supuestas maniobras por parte de Leal o bien, de algún allegado o experto en el asunto, en el sentido de que algunos negocios de Mauricio Leal estaban siendo utilizados para blanqueo de capitales.

Sus cientos de defensores argumentan que no tendría por qué hacerlo. “A menos, claro, que haya confiado su fortuna en gente muy allegada, como su familia o su propio hermano, quien terminó por darle una muerte espantosa, a él y a su mamá” reza, por ejemplo, una fuente de las decenas que se han presentado a declarar en favor de la inocencia póstuma de Mauricio Leal, hoy lúgubremente famoso.