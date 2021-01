“Se vuelve problema cuando ya no se pide consentimiento. Como un fetiche a los bloomer de las chicas que hay quien los anda robando y eso es cruzar una línea. En el caso de los pies, si te obligo no está bien o si ya no puedo excitarme si no hay un pie de por medio; pero mientras eso no pase, mientras no haya este tipo de características no se considera problema casi que ningún tipo de parafilia o ningún tipo de fetiche. Mientras contribuya al juego, a la excitación saludable, no comprometa tu libertad ni la de la otra persona, no hay problema. Así sean pies, globos, tacones, sea lo que sea no hay reserva”, explica la especialista.