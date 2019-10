“No me nutro a a partir de que solo me deseás a mí. Me alegro que me deseés, pero no me envanezco de que me deseés, no es asunto de competencia. Si te gusta mucho alguien más, fabuloso. Por otro lado tiene que ver con que yo acepte mis limitaciones”, explica Pablo, quien dice que él no disfruta salir tarde por la noche.