Y sí, como ahora lo rememora en nuestro soleado conversatorio, mientras Gabriel “chiroteaba” con los otros chiquillos, nos contó que ya no pudo aguantar más. Se quiebra. Sus reminiscencias humedecen los ojos una vez más. “Ya no pude soportar más. Nosotros terminamos por hacernos como hermanos, los papás de chiquitos que estaban con cáncer, en distintas condiciones. En medio de todo, terminamos bromeando porque había un cuarto especial que era cuando nos llamaban los especialistas para darnos noticias de vida o muerte, entonces le decíamos ‘El cuarto de Chucky’. Ahí fue donde recibí esa noticia, ¿nódulos en un pulmón? Imagínese, ya ahí me derrumbé, venía saliendo de todos esos cinco meses, de ver a Gabriel empezando su nueva vida, y ahora me decían prácticamente que había metástasis... Entonces, ya sin fuerzas, le imploré a Dios que no más, que se lo entregaba, que si tenía que llevárselo yo aceptaba su voluntad, pero que no quería ver a mi chiquito sufrir más, se lo entregué con todo mi corazón”, rememora atacada en llanto.