El día en que una mujer amenazó a un diputado con un sombrillazo por no aprobar el voto femenino

Aunque somos una patria joven, comparada con el resto, trivialidades al repasar la historia de Costa Rica sobran. Pero entre tanto relato de las conquistas democráticas, suelen dejarse de lado a las mujeres que han luchado con igual o mayor protagonismo que sus compatriotas varones.

Una de ellas fue Sara Casals de Quirós, modista que estudió en París y laboró como profesora de confección en el Colegio de Señoritas. Fue parte de una generación que hizo valer el reconocimiento de los derechos de las mujeres, precedida por quienes se movilizaron en la Campaña del 56 y enfrentaron la dictadura de los Tinoco (entre ellas Carmen Lyra, por ejemplo).

Con la fundación de la Liga Feminista, en 1923, el movimiento recogía firmas y presentaba solicitudes al Congreso en favor del sufragio femenino. En una de esas instancias, hacia 1929 o 1931, Sara Casals de Quirós acudió al hoy desaparecido Palacio Nacional para aguardar en la gradería el momento en que los diputados votarían la iniciativa.

La escena terminó por reflejar los vaivenes de una política dominada por hombres, pues uno de los legisladores, León Cortés, le había prometido su respaldo; sin embargo, a la hora decisiva, votó en contra.

“Doña Sara Casals de Quirós contaba que lo esperó a la salida del Congreso y lo amenazó con la sombrilla. Seguro le reclamó todo”, recuerda la investigadora Macarena Barahona.

Décadas más tarde, gracias a las reformas de la Segunda República, Bernarda Vásquez se levantaría a las 3 de la madrugada del 20 de julio de 1950 para llegar al caserío de La Tigra, en San Ramón, y con ello convertirse en la primera de muchas mujeres en depositar una papeleta en la urna.

“Nada nos ha sido regalado, ninguna legislación social. Fueron conquistas de la gente trabajadora de esas épocas, que se tiraron a la calle a demandar seguridad social, demandar educación, la universidad, el Código de Trabajo. A nosotros nos toca defenderlo, porque si no, nos vamos para atrás”. — Macarena Barahona