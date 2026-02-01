Revista Dominical

El día en que una mujer amenazó a un diputado con un sombrillazo por no aprobar el voto femenino

Mucho antes de las reformas de 1949, las mujeres costarricenses desafiaron al poder político para alcanzar el derecho al sufragio. Conozca una de sus historias.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Jóvenes consultan las guías de padrón para las elecciones de 1878.
Jóvenes consultan las guías de padrón para las elecciones de 1978. (Archivo La Nación/Archivo La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Tribunal Supremo de EleccionesVoto femeninoVotaciones
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.