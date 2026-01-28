Columnistas

La democracia no se nota… hasta que falta

Costa Rica ha vivido corrupción por dinero, y eso es grave. Pero es distinto cuando la meta es poder. El que roba plata suele esconderse; el que busca poder necesita controlar los contrapesos: jueces, Contraloría, prensa, Asamblea. Y cuando lo logra, ya no importa si roba o no, porque ya nadie puede pararlo

EscucharEscuchar
Por María José Durán G.
Archivo LN
El 1.° de febrero, no vote solo por lo que suena bien hoy. Porque lo que hoy parece seguro, mañana puede ser un privilegio perdido. (Fotografía de archivo con fines ilustrativos).







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María José Duránelecciones 2026democraciaamenazas a la democraciavotoCarta Democrática Interamericana

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.