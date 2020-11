“Después de cuatro años regresé a Costa Rica, y trabaje durante nueve años en acabados en paredes. Estos acabados fueron todos realizados de manera artesanal y única. La maternidad de mis hijos me obligó a dejar este trabajo pero nunca dejé de lado mi enriquecimiento, y a la vez, me he dedicado a inculcarles a mis hijos los mismos valores y apreciación al arte que con tanta pasión y convicción llevo por dentro”.