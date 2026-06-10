Revista Dominical

El animal símbolo de México gana fama mundial, pero pierde su hogar natural

El ajolote es usado como emblema del Mundial en la Ciudad de México, pero no invierten en su conservación.

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Por Verónica Santamaría
Foto de un Ajolote nadando.
Foto de un Ajolote nadando. (Wikipedia Commons/Wikipedia Commons)







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