“Después de la tercera producción que hice (por ahí de finales del 2015) le comenté a mi mamá solamente y me dijo que lo mantuviera de bajo perfil, pero luego toda la familia se enteró cuando en el 2017 el periódico La Teja publicó un reportaje mío con entrevista y todo. Me llamaron mis tías, mis primos… todo el mundo y me sugirieron que era mejor que no hablara nada sobre lo que estaba haciendo porque las críticas les estaban afectando. Mami me decía que no podía ir al supermercado porque la señalaban y le decían que qué mala madre era, y en el grupo de la iglesia donde ella estaba le decían que si quería seguir ahí tenía que convertirme. Fue un periodo muy difícil, pero luego lo aceptaron como un trabajo. Es que yo no he matado a nadie”, sostiene Molina.