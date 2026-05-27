Dupla del CTP de Coronado ganan Misión Marte y con ello el boleto para final de Reto Marte en España

Estudiantes de colegio que ganaron Misión Marte y que irán a la final en España junto al equipo que resulte ganador del Reto Marte

La creatividad, el pensamiento científico y la capacidad de innovar bajo presión llevaron a dos estudiantes del Colegio Técnico Profesional Vázquez de Coronado a convertirse en los ganadores nacionales de la edición 2026 de Misión Marte, una competencia colegial organizada por la Universidad Fidélitas que desafía a jóvenes a resolver problemas reales vinculados con la exploración espacial.

Victoria Rocha Ramírez y Gabriel Bonilla Mora obtuvieron el primer lugar tras presentar un proyecto llamado Boxi, enfocado en el desarrollo de un taladro autónomo capaz de producir oxígeno utilizando recursos presentes en Marte, como los glaciares y el material del suelo marciano.

Gracias a este triunfo, ambos estudiantes se integrarán al equipo universitario de Universidad Fidélitas que resulte ganador en junio del Reto Marte 2026 y viajarán posteriormente en octubre a España para representar a Costa Rica en la gran final internacional.

Revista Dominical conversó con los ganadores:

-¿Cómo nació la idea del proyecto “Boxi” y qué problema buscaban resolver específicamente?

-Gabriel: Nació con el desarrollo de un taladro autónomo capaz de producir oxígeno utilizando recursos presentes en Marte, como los glaciares y el material del suelo marciano. El hecho de que muchos materiales no eran viables económicamente y eso era uno de los puntos más importantes en el desarrollo del proyecto, porque se necesitaba que fuera sostenible también.

“Otro fue porque evidentemente cuando se viaja al espacio, hay una reducción de espacio o necesita haber una reducción de costos por temas de peso, de equipaje, etc. Entonces muchos de los implementos que utilizábamos eran muy pesados; sin saber, íbamos a realizar un proyecto en un área protegida de Marte, que durante la realización del proyecto nos dimos cuenta que esa área estaba protegida, entonces lo tuvimos que cambiar.”

-¿Qué papel jugaron los mentores en el proceso de creación del proyecto?

-Gabriel: Los mentores fueron de gran ayuda, ya que desde un principio del proyecto nosotros preguntamos mucho a ellos cuando no sabíamos sobre ciertos temas. Por ejemplo, para ir a Marte y para tratar temas del espacio se necesita saber mucho también de temas legales. Entonces teníamos muchas preguntas con respecto a eso y los mentores fueron de muchísima ayuda.

“Incluso de vez en cuando pasaban a las mesas donde estábamos trabajando sin necesidad de que nosotros fuéramos a preguntarles algo. Siempre se veían muy, muy felices de ayudarnos y se ve que buscaban realmente que el equipo ganador subiera la calidad de su proyecto, dándonos los conocimientos que ellos tenían.”

-¿Cómo manejaron la presión y el tiempo limitado durante la competencia?

-Gabriel: Bueno, la presión y el tiempo limitado fue bastante complicado de manejar porque sí tuvimos nuestros momentos en los que no sabíamos qué hacer y nos bloqueábamos. Sin embargo, ahí entraron en juego los mentores. Siempre que estábamos bloqueados, les preguntábamos alguna cosita y ya volvíamos a tener las ideas claras.

“La presión, bueno, sentíamos presión, sin embargo, el ambiente no era como que nos presionaban a terminarlo rápido, sino que lo lleváramos al suave, que lo disfrutáramos. Gracias al trabajo en equipo que tuvimos, a la comunicación asertiva también. Por ejemplo, yo estaba buscando información en la computadora, mi compañera estaba escribiendo información, luego yo hice un prototipo, lo dibujé mientras mi compañera seguía haciendo otro documento.”

-¿Qué significa para ustedes representar a Costa Rica en la final internacional en España?

-Victoria: Creo que ninguno de los dos en este momento aún hemos sido como capaces de dimensionar lo que es. Creo que es algo que nos llena de completo orgullo entre nosotros, porque es algo que uno no se imagina, ¿verdad? Es algo que uno cuesta mucho que le pase por la mente y significa un reto demasiado grande, también un compromiso muy grande, porque en este momento somos la cara del colegio y del país.

“Entonces, tenemos que ir a dar lo mejor posible, a dar nuestro 110%. Entonces, creo que significa una gran responsabilidad y un orgullo completo como uno mismo.”

-¿Cómo reaccionaron al enterarse de que habían ganado la competencia nacional?

-Victoria: Un shock completo. Nosotros estábamos sentados ahí, en una mesa, íbamos a tomar café, porque fuimos el último grupo en exponer y ya estaban anunciando, nosotros estábamos aplaudiendo los lugares anteriores porque el orden lo dieron del tercero al primero. Y estábamos vacilando con que habíamos ganado experiencia, ¿verdad? Haciendo alusión de que era muy probable que habíamos perdido y justamente cuando dijeron el nombre del proyecto, Ay! y nos quedamos así y nos fuimos completamente en shock al recibir el premio.

“De hecho, era tanto como el shock que una de las fotos en las que tenemos los títulos y los trofeos, yo tengo mi título completamente al revés. Porque no sabía ni siquiera en dónde estaba parada en ese momento de la impresión que tenía.”

-¿Qué expectativas tienen para la final de Reto Marte en octubre?

-Gabriel: La verdad, esperamos ganar. Además eso nos impulsa, nos motiva a dar lo mejor para que realmente se cumpla eso. Aparte que nos haría muy felices, personalmente y también al equipo con el que vamos a ir, tanto como a nuestros familiares y amigos cercanos.

“Y por otra parte, también espero que muchos chicos o incluso ya personas adultas se motiven a probar, ni siquiera a actividades como esta, sino a probar a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas, que el mundo es muy grande y realmente uno no sabe las oportunidades que se pierde hasta que empieza a buscarlas.”

-¿Qué mensaje le darían a otros jóvenes interesados en la ciencia, la tecnología o la exploración espacial?

-Victoria: Por mi parte, es que confíen en ellos mismos, que también siempre estén informándose constantemente, porque la ciencia, la tecnología y la exploración espacial son temas que se actualizan siempre.

“También que sepan mucho trabajar en equipo, que vayan aprendiendo a trabajar en equipo, porque a veces el ser humano es muy individualista, ¿verdad? Entonces todo lo queremos solo, todo yo, todo yo, todo yo, y no es así."