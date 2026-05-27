Revista Dominical

Dupla del CTP de Coronado ganan Misión Marte y con ello el boleto para final de Reto Marte en España

Jóvenes desarrollaron un prototipo autónomo para producir oxígeno en Marte y fueron elegidos como la dupla colegial que irá a final de Reto Marte en octubre.

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Por Sebastián Araya Delgado
Estudiantes de colegio que ganaron Misión Marte y que irán a la final en España junto al equipo que resulte ganador del Reto Marte
Estudiantes de colegio que ganaron Misión Marte y que irán a la final en España junto al equipo que resulte ganador del Reto Marte (Fidélitas/Fidélitas)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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