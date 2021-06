“Finalmente, en el 2006, encontré el número del señor. Lo llamé y le dije que quería el casco y me lo regaló, luego pasé un año hablando con Aduanas para ver qué impuestos le iban a poner, porque era chatarra. Finalmente llegamos a un acuerdo de $1.000, hoy en día no creo que serían tan buena gente (ríe). Con el año de trámites me costó más por el abogado y todo lo demás. Lo gratis a veces no es gratis”, reflexionó Templeton.