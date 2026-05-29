Revista Dominical

Empresa de Trump compró acciones de la empresa de UFC mientras impulsa una pelea en la Casa Blanca

El presidente estadounidense enfrenta nuevas polémicas sobre conflictos de interés después de que se conociera que posee acciones de la empresa matriz de UFC

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Por Jorge Arturo Mora
La relación entre Donald Trump y el universo de las artes marciales mixtas se remonta a décadas atrás, especialmente por su cercanía con dirigentes de la UFC.
La relación entre Donald Trump y el universo de las artes marciales mixtas se remonta a décadas atrás, especialmente por su cercanía con dirigentes de la UFC. (AFP/AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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