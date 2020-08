“Cuando quedé sin empleo llamé a Karla Vargas (gerente de la empresa Flormar) y le pregunté si había oportunidad de trabajo. No mencioné edad. Me pidió mi curriculum. Llegué a casa y le dije a mi esposo que me ayudara. Se lo envié y dos horas y media después me llamaron para entrevista el 19 de febrero. Yo iba con mucho temor porque iban a ir postulantes más jóvenes pero dije: ‘Que sea lo que Dios quiera’. Me entrevistaron en recursos humanos, luego me tocó con doña Karla. Me entrevistó, me preguntó todo y se tenía que dar cuenta de la edad y dije: ‘Dios Santo no me van a contratar’. Ella me enseñó cómo iban a ser las tiendas. Nos dijeron que en dos días confirmaban si éramos contratadas y me llamaron al día siguiente”.