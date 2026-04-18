Revista Dominical

Detienen en México a uno de los delincuentes más buscados de Europa

Fugitivo estaba en la lista de los 10 más buscados de Europa; cuenta con una orden de arresto por narcotráfico, una ficha roja de la Interpol y una orden de aprehensión de Europol

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Por AFP

Ciudad de México, México. Autoridades mexicanas detuvieron a un fugitivo requerido en Hungría por narcotráfico, informó el sábado la Secretaría de Seguridad de México, que agregó que el detenido estaba en la lista de los 10 más buscados de Europa.








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