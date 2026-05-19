Revista Dominical

De vuelta a la materia prima: El perfumero que vuelve a la base de su arte para sorprender

Conversamos con Aurélien Guichard, de Matiere Premiere, por el lanzamiento de un perfume que explora la lavanda al máximo.

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Por Fernando Chaves Espinach
Aurélien Guichard es el perfumero jefe de Matiere Premiere.
Aurélien Guichard es el perfumero jefe de Matiere Premiere. (Matiere Premiere/Cortesía de Matiere Premiere)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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