“Ya no se conforman con saber manejar carro”, “¿a usted dónde le van a dar trabajo de piloto?”, “usted no va a tener la experiencia” ó “yo con mujeres piloto no me subo a un avión”. Estas fueron algunas de las frases que escuchó Marjorie Blanco cuando contaba que quería estudiar aviación, pues había descubierto que su misión en la vida era ser piloto.