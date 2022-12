De Franklin Chang a Andrea Vargas: repase todos los mariscales del Festival de la Luz

El escultor Jorge Jiménez Deredia fue el mariscal del Festival de la Luz en el 2003, al convertirse en el primer artista latinoamericano con una obra colocada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. "La gente me recibió con mucho cariño y yo no quise ir en una carroza, yo me bajé del automóvil para tener contacto con la gente. Me dieron muchos abrazos... fue una de las cosas más lindas que me pasó", afirmó el escultor. (Rafael Pacheco Granados)