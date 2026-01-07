Revista Dominical

¿Cuánto le duró su Tamagotchi? Las primeras mascotas virtuales están de fiesta

Bandai Namco, fabricante de Tamagotchi, tienen una razón para celebrar, y por eso inauguraron una exhibición en Tokio que muestra la evolución del juguete, desde sus versiones pixeleadas en blanco y negro a las más recientes con conexión wifi

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta foto, tomada el 27 de noviembre de 2013, muestra a Tomomi Washizu, empleado del gigante japonés de juguetes Bandai, mostrando el nuevo juguete de mascota virtual Tamagotchi, "Tamagotchi Friends", un juguete portátil con forma de huevo y personajes de dibujos animados, en la sede de la compañía en Tokio. Tamagotchi, la mascota virtual con forma de huevo, tan querida por los escolares en los años 90, regresa con fuerza y ​​llegará a las tiendas europeas a tiempo para Navidad.
Esta foto, tomada el 27 de noviembre de 2013, muestra a Tomomi Washizu, empleada del gigante japonés de juguetes Bandai, mostrando el Tamagotchi, un juguete portátil con forma de huevo y personajes de dibujos animados, en la sede de la compañía en Tokio. (YOSHIKAZU TSUNO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TamagotchiBandaiTokioJuguete
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.