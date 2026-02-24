Revista Dominical

¿Cree vivir con un narcisista? Aprenda a identificar lo que TikTok no le cuenta

No todas las personas egoístas son como Narciso, tan ensimismado consigo mismo que se ahogó al contemplar su reflejo. Conozca los conceptos erróneos que giran alrededor del narcisismo.

Por Sofía Sánchez Ramírez
'Narcissus' (1903) de John William Waterhouse. Óleo sobre lienzo.
Castigado por los dioses griegos, Narciso muere consumido de amor por su propia belleza. En la foto, 'Narcissus' (1903) de John William Waterhouse. Óleo sobre lienzo. (Wikicommons/Wikicommons)







Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

