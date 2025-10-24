El contacto físico también puede ser manipulación: lo que revela un estudio sobre narcisismo y psicopatía

Un estudio publicado en agosto en la revista Current Psychology reveló que personas con rasgos de narcisismo y psicopatía emplean el toque íntimo como una forma de manipular y controlar a sus parejas. La investigación fue realizada por especialistas de la Universidad de Binghamton, en Estados Unidos.

Según el análisis, estas personas no utilizan el contacto físico como una muestra de cariño, sino como una estrategia para obtener beneficios personales. Además, quienes presentan estos rasgos suelen mostrarse evasivos o incómodos ante muestras espontáneas de afecto.

El toque humano genera efectos fisiológicos positivos, como la activación de la oxitocina, conocida como “hormona del amor”. Esta sustancia puede reducir el estrés, calmar la mente y fortalecer vínculos afectivos. No obstante, los investigadores enfocaron su trabajo en una dimensión menos explorada: la utilización del toque como herramienta de control emocional.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que las intenciones detrás del contacto físico pueden esconder dinámicas de manipulación. El equipo responsable del estudio advirtió que este comportamiento no es aleatorio, sino que responde a patrones específicos de personalidad.

Los investigadores analizaron la conducta de 526 estudiantes universitarios. Se indagó sobre su nivel de comodidad con el contacto físico, la frecuencia con que evitaban ese tipo de interacción y el modo en que lo aplicaban en relaciones sentimentales.

Entre los hombres, aquellos que mostraban mayor ansiedad sobre el estado de su relación empleaban el toque como un medio para reafirmar el vínculo o recibir atención. En cambio, quienes evitaban la intimidad física reportaron incomodidad ante los gestos afectivos, sin importar el contexto.

En el caso de las mujeres, el estudio identificó una tendencia distinta: quienes presentaban rasgos de personalidad “oscura” usaban el contacto físico como una herramienta para manipular a sus parejas.

Qué es la “tríada oscura”

La investigación identificó un grupo con patrones claros: personas que forman parte de la llamada “tríada oscura”, un conjunto de tres rasgos de personalidad que incluyen:

Narcisismo : autoimagen exagerada y necesidad constante de admiración.

: autoimagen exagerada y necesidad constante de admiración. Maquiavelismo : tendencia a la manipulación deliberada.

: tendencia a la manipulación deliberada. Psicopatía: baja empatía e impulsividad.

Estos individuos, según los investigadores, tienden a utilizar el contacto físico de forma estratégica y calculada para alcanzar objetivos personales. En relaciones de pareja, este tipo de comportamientos tiende a derivar en vínculos desequilibrados o marcados por episodios de violencia.

Una señal de advertencia en las relaciones

Los autores del estudio sugirieron que el contacto físico no siempre es un indicador de cercanía emocional. En ciertos contextos, podría ser un síntoma de relaciones abusivas o con desequilibrios de poder.

Este hallazgo tiene aplicaciones clínicas importantes. Los investigadores consideraron que analizar los patrones de contacto físico podría permitir la detección temprana de dinámicas manipulativas. Además, sugirieron que el toque podría ser utilizado en terapias como una herramienta para enseñar formas saludables de interacción emocional.

En conclusión, el mismo gesto que transmite afecto también puede esconder intenciones de control. Por esa razón, el estudio plantea que no basta con observar el comportamiento visible. También es fundamental entender las motivaciones detrás de cada acción en el contexto de las relaciones personales.

