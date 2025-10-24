Ciencia

El contacto físico también puede ser manipulación: lo que revela un estudio sobre narcisismo y psicopatía

Aunque muchas veces el contacto físico expresa afecto, nuevas evidencias científicas muestran que también puede ser una herramienta de manipulación emocional

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio halló que personas con rasgos oscuros manipulan emocionalmente mediante contacto físico en relaciones afectivas.
Un estudio halló que personas con rasgos oscuros manipulan emocionalmente mediante contacto físico en relaciones afectivas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGnarcisismopsicopatía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.