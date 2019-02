¿Y las Pizzerolas? “'¿Qué es eso?”, dijo una compañera que tiene 25 años cuando almorzábamos juntas. Casi me enojo, pero me contuve y le compartí una de esas tostaditas redondas con sabor a pizza, quedó encantada. Me sentí algo orgullosa y le dije que cuando era más chiquilla, eran de mis favoritas.