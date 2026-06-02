Revista Dominical

Conozca el programa de la OEA que busca expandir el acceso a la justicia por todo el continente

Juan Carlos Roncal, coordinador general del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), explica en qué consiste el programa.

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Por Sebastián Araya Delgado
Facilitadores Judiciales ayudando a comunidades rurales.
Facilitadores Judiciales ayudando a comunidades rurales. (OEA/OEA)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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