¿Cómo van a aprender a leer sin libros? Conozca el proyecto que lleva cuentos y rincones de paz a una ‘región olvidada’

Entre zonas olvidadas, silencio y escasez, dos maestras sembraron algo más que libros: lugares donde los niños leen, descansan del mundo y descubren que también se puede viajar sin moverse del aula

Por Julián Navarrete Silva
Guiare ha instalado 19 bibliotecas en la zona norte del país, especialmente en Upal
Guiare ha instalado 19 bibliotecas en la zona norte del país, especialmente en Upal (Cortesía /La Nación)







Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

